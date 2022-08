Petistas se reúnem com trabalhadores de Frigorífico

Os candidatos da Federação Brasil da Esperança no Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) estiveram na manhã desta quarta-feira, 24, num frigorífico da capital para conversar com os funcionários da empresa. O objetivo é do encontro foi reforçar o compromisso de gerar emprego e renda no Estado por meio da produção e da pecuária sustentável,

“Aqui se gera emprego, trabalha com a cadeia produtiva que vem da pecuária que também emprega. É essa atividade da produção, da agropecuária que a gente vai estimular para que fazendo isso e tendo mais emprego aqui, a carne possa chegar na mesa de todos. Mas, para isso, precisa de governo. Não dá para fazer o governo enquanto o povo não tem o que comer e o Acre não tem apoio nem para indústria, nem para quem cria. É esse o compromisso meu, do Marcus Alexandre e da Nazaré”, afirmou Jorge Viana.

O ex-senador assegurou que seu governo será para fazer um segundo crescimento na pecuária acreana, que ele chama de pecuária sustentável e assim, crescer no agronegócio e fazer com que chegue mais comida de cada família do Acre e do Brasil.

Segundo o sócio-proprietário do frigorífico, Murilo Leite, a empresa emprega 280 funcionários diretamente, mas há ainda os transportadores que prestam serviços para o frigorífico e são contratados pra meio de empresa terceirizada. Ele disse ainda que levou os candidatos ao governo ao seu empreendimento para que os trabalhadores pudessem conhecer os compromissos que Jorge, Marcus e Nazaré têm para o Acre. “Eles puderam propagar as propostas do compromisso de governo deles para que as pessoas tenham consciência e no dia da eleição possam escolher os melhores candidatos. Isso é muito importante para nós, para eles e para que o Acre cresça e possa gerar oportunidades”, acrescentou Leite.

Marcus Alexandre lembrou que os funcionários do empreendimento madrugam na empresa para atender a demanda dentro do prazo. “Essa produção de carne tão importante que vende no mercado local e nacional. Eles são exemplos de luta e trabalho e é o trabalho que vence. Nós viemos para falar sobre isso, sobre o desafio de a gente poder ter um governo funcionando para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais próspero para os negócios, para os investimentos e para o emprego e renda”, decorou o ex-prefeito de Rio Branco.