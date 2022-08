Parte da rodovia AC-405 é fechada em Cruzeiro do Sul para obra de drenagem

Além dos shows, negócios, rodeio e corrida pedestre a Expoacre Juruá 2022, que será realizada de 1° a 4 de setembro, terá pela primeira vez lutas de Artes Marciais Mistas (MMA) na programação. As lutas serão realizadas na última noite do evento, domingo, 4, às 19 horas no estádio Arena do Juruá e a entrada será um quilo de alimento.

Um dos coordenadores da Expoacre Juruá, Dudé Lima, que já organizou dezenas de feiras em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, diz que esta é a primeira vez que haverá lutas no evento no Acre. “Deverá ser uma das grandes atrações da Expoacre Juruá, atraindo muita gente”, acredita ele.

A Expoacre Juruá também terá prova de laço, rodeio, corrida pedestre, cavalgada e shows.

Rainha

A escolha da Rainha da Expoacre Juruá será realizada no dia 27 de agosto em um bar de Cruzeiro do Sul. A escolhida vai participar de várias atividades do evento, como abertura e fechamento do Rodeio. As candidatas inscritas já estão ensaiando para o desfile da escolha do dia 27.

Shows

Os shows já confirmados para a Expoacre Juruá 2022 são do cantor Gospel André Valadão, que se apresentará na sexta-feira, 2. Para encerrar a festa, o show será do cantor Murilo Huff, no domingo, 4. Já o cantor Wesley Safadão, cujo nome havia sido anunciado, segundo Dudé, teve a participação proibida pelo Ministério Público.

Cavalgada

Ao contrário de Rio Branco, em Cruzeiro, a cavalgada da Expoacre Juruá não abre o evento e é sempre realizada no último dia da festa, que este ano será em 4 de setembro, um domingo.

A saída da cavalgada está marcada para às 9 horas da manhã próximo ao antigo primeiro portal da Avenida Mâncio Lima. E a chegada será no local do evento, no Estádio Arena do Juruá. Quem quiser participar, de cavalo, quadriciclos ou comitiva, deverá se inscrever na sede da Associação Comercial do Alto Juruá.

Políticos vão marcar presença na Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul, mas não poderão fazer campanha. Gladson Cameli, Mara Rocha, Sérgio Petecão e Jorge Viana são alguns dos candidatos a governador que já confirmaram presença na Expoacre Juruá, que será realizada um mês antes das eleições. Candidatos ao senado e os proporcionais também deverão transitar no local.

Segundo a Legislação Eleitoral, os candidatos, incluindo os majoritários e proporcionais poderão transitar pela área do evento público, mas não poderão fazer campanha explícita nem distribuir santinhos ou outros itens.

Evento mudou de nome

No dia 21 de maio, o evento foi lançado oficialmente pelo governador Gladson Cameli como Expo Juruá 2022. Agora, segundo a Secretaria de Comunicação do governo, o evento deve ser tratado como Expoacre Juruá porque o nome anterior tem “dono”.

“Lembrando que devemos sempre usar o nome Expoacre Juruá, pois Expojuruá é uma outra feira, cujo nome foi registrado por um empresário local e não temos permissão para usá-lo”, explicou a jornalista Renata Brasileiro em grupo de WhatsApp de jornalistas criado para divulgar o evento.

A Secretaria de Comunicação não informou o nome do empresário detentor do nome anterior da Expoacre Juruá, que também não é de conhecimento da Associação Comercial do Alto Juruá.