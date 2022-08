Óscar Abrantes pede renúncia como 2° suplente de Ney Amorim

Rui Oscar Abrantes Guedes comunicou nesta quarta-feira, 24, ao presidente do Partido Podemos, candidato ao senado da República, Ney Amorim e ao desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Luiz Camolez, sua renúncia ao cargo de 2° suplente de Amorim.

Na última semana, o Ministério Público Eleitoral (MPE) havia solicitado a impugnação de Abrantes em decorrência do candidato não ter realizado a desincompatibilização do cargo, além de não estar quite com a Justiça Eleitoral, em razão de ausência às urnas nas Eleições de 2016.

Abrantes não teria avisado que era servidor público estadual, ocupando o cargo em comissão de Assessor Técnico de Gabinete de Conselheiro, com remuneração no valor de R$ 16.261,66 (dezesseis mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme consta na Portaria n° 012/2020, publicada no Diário Eletrônico de Contas em 15 de janeiro de 2020.