Fluminense faz dois gols no início dos tempos, mas Corinthians reage e empata no fim

O que tivemos no Maracanã

Um empate emocionante. O time do Fluminense saiu na frente no placar nos primeiros lances de cada tempo. Na primeira etapa, o Corinthians reagiu logo e empatou aos 22 minutos, com belo passe de Yuri Alberto para Renato Augusto deixar tudo igual. As duas equipes tiveram grandes chances, mas não conseguiram mexer no placar nos primeiros 45 minutos. Logo na volta do intervalo, o Flu marcou o segundo com belo gol de Arias, de fora da área. O Tricolor se impôs e teve algumas oportunidades para ampliar, porém não aproveitou. Quando o jogo caminhava para o fim, aos 44 minutos, Róger Guedes girou em cima de Nino e bateu cruzado para deixar tudo igual.

Gols no início…

O Fluminense praticamente começou a partida com a vantagem no placar. Logo no primeiro lance da etapa inicial, Jhon Arias sofreu um pênalti com menos de um minuto quando Fagner acertou o tornozelo do colombiano. Ganso abriu o placar deslocando Cássio para o outro lado. No segundo tempo, Cris Silva, que acabara de entrar, foi lançado em profundidade. Ele cruzou para Cano, mas Gil afastou de cabeça para a entrada da área. Arias bateu com o peito do pé dali mesmo e marcou um golaço.

E no fim também

Se o Fluminense construiu a vantagem logo no início das etapas, o Corinthians também fez a sua parte. No segundo gol, que deu números finais à partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, Róger Guedes recebeu de Fagner, girou para cima de Nino e bateu cruzado. Fábio ainda desviou antes de a bola tocar na trave e entrar. Isso tudo aos 44 do segundo tempo.

Jogo da volta

Fluminense e Corinthians voltam a se encontrar no próximo dia 15 de setembro. A partida está marcada para as 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer avança para a final da Copa do Brasil e enfrenta o vencedor de São Paulo x Flamengo.