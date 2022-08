Flamengo vence o São Paulo no Morumbi e se aproxima da final da Copa do Brasil

Qualidade faz a diferença!

O Flamengo deu um passo enorme para a final da Copa do Brasil. Diante de um São Paulo guerreiro e que pressionou muito, o time carioca fez valer sua superioridade técnica e definiu o jogo quando era preciso, vencendo por 3 a 1, no Morumbi, no jogo de ida da semifinal do torneio. É possível dizer que o Tricolor, em muitos momentos, foi superior ao Flamengo. Mas na hora de decidir, a qualidade do elenco rubro-negro fez a diferença. João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha fizeram os gols do Flamengo, e Rodrigo Nestor diminuiu. Agora, a equipe de Dorival Júnior tem uma situação confortável para o jogo de volta.

E agora?

No Maracanã, no dia 14 de setembro, às 21h45, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para avançar à final contra o vencedor de Corinthians e Fluminense. O São Paulo, por sua vez, precisa de três gols de diferença para se classificar. Ou dois para levar a decisão aos pênaltis. Veja a tabela da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

A eficiência fez a diferença no primeiro tempo. Embora o São Paulo tenha tido mais chances de gol, o Flamengo foi mais certeiro e terminou a etapa inicial em vantagem. João Gomes, de cabeça, fez o gol do Rubro-Negro aos 11 minutos. Patrick, do Tricolor, embora tenha falhado na marcação nesse lance, foi o melhor dos donos da casa. Em duas oportunidades, ele obrigou Santos a fazer boas defesas e ainda acertou a trave. O Flamengo, com mais qualidade, foi sempre perigoso quando rondou a área adversária, mas não conseguiu ampliar.

Segundo tempo

No começo da etapa final, o São Paulo manteve a postura ofensiva, com Galoppo no lugar de Igor Gomes. No Flamengo, David Luiz saiu para a entrada de Fabricio Bruno. O argentino do Tricolor, aliás, quase cometeu um erro fatal no seu primeiro lance ao errar toque de letra. No contra-ataque, Pedro serviu Gabigol, que quase ampliou. Na sequência, os donos da casa tiveram chance com Galoppo, de cabeça, e em chute de Rodrigo Nestor. Mais efetivo no ataque, o São Paulo perdeu inúmeras chances, mas o Flamengo é fatal! Aos 21, após bola perdida pelo Tricolor no ataque, o contra-ataque do Rubro-Negro terminou em gol de Gabigol em rebote de Jandrei. O Tricolor sentiu o gol, mas não desistiu e diminuiu aos 33. Welington cruzou, Igor Vinicius ajeitou, e Rodrigo Nestor bateu rasteiro para marcar. Mas a qualidade técnica do Flamengo é muito superior. Aos 48, depois de segurar a pressão do São Paulo, Everton Cebolinha, de fora da área, marcou o terceiro e confirmou boa vantagem.