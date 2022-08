Em agenda no mercado do Bosque, Márcia defende fortalecimento do comércio na Capital

A candidatura de Jorge Viana (PT) ao governo do Acre vem despertando o interesse do mercado financeiro. Isso fica evidente após o petista receber R$ 100 mil em doações para a sua campanha nas eleições de 2022 de pessoas respeitadas no mundo dos negócios, que é o caso de Candido Botelho Bracher, ex-presidente do Banco Itaú até fevereiro de 2021. O banqueiro doou R$ 50 mil no dia 22 de agosto. Na pré-campanha, Bracher já havia doado recursos para as candidaturas presidenciais do MDB e PSDB, de acordo com o Portal Metrópoles.

Outro nome que se destaca como doador de Viana é Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, co-fundador da Lanx Capital Investimentos LTDA, responsáveis por fazer uma série de investimentos em todo o mundo. Ele doou R$ 50 mil.

Somando os R$ 750 mil repassados pela direção nacional do PT provenientes do Fundo Eleitoral com os R$ 100 mil dos agentes do mercado financeiro, Viana detêm atualmente R$ 850 mil em caixa. Ele pode gastar até R$ 3,5 milhões no primeiro turno, de acordo com as regras eleitorais, e R$ 1,7 milhões no segundo turno.

Meses antes da campanha, Viana chegou a ser cotado a Ministro da Economia, caso Lula vencesse as eleições de 2022. Como o petista decidiu disputar o governo e não o senado, de última hora, as especulações cessaram.