Assembleias de Deus no Acre declaram apoio a Alan Rick para o Senado

O deputado federal licenciado Alan Rick (União Brasil) vem ganhando apoio de várias igrejas evangélicas do Acre em torno de sua eleição para o Senado. Nesta quarta-feira, 24, a declaração pública de apoio veio do presidente da Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Acre – CEIMADAC, pastor Pedro Abreu, que também é o primeiro secretário nacional das Assembleias de Deus.

“O apoio ao nosso futuro Senador Alan Rick se deu pelo trabalho que ele tem realizado em favor do povo do Acre. Acompanhamos esses dois mandatos dele como deputado em fez um belo trabalho nas áreas social, de educação, esporte, infraestrutura e apoiou todos os municípios. Além disso, Alan Rick é um cristão, atua em defesa dos nossos valores, é uma referência. Entendo que é o melhor para o Acre.” – disse.

A declaração do líder evangélico foi feita nesta terça-feira, 24, diante de mais de mil pastores, além de membros e apoiadores que participaram do lançamento das candidaturas a deputado estadual de Jairo Carvalho e a deputada federal da bispa Antônia Lúcia, ambos do Republicanos, realizada no Maison Borges.

A CEIMADAC reúne 900 congregações com mais de 50 mil membros e congregados em todo o estado. O grupo evangélico que já nomeou Alan Rick, Jairo Carvalho e Antônia Lúcia também declara apoio à reeleição de Gladson Cameli para governo do Estado.

Fotos: Sérgio Vale