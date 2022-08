Sanderson e Vanda já estão com candidaturas aprovadas pelo TRE

O candidato ao governo do Acre, Marcio Bittar 44, se reuniu na manhã desta terça-feira (23) com funcionários da rede de supermercados Arasuper. Dessa vez a visita foi à loja localizada no bairro Aviário, em Rio Branco. Acompanhado de sua candidata a vice, a médica Georgia Micheletti, Bittar lembrou que faz uma campanha de prestação de contas à população acreana.

“Só faz sentido pedir votos para mim e para o presidente Bolsonaro se eu prestar contas daquilo que fizemos para o Acre. Como relator do Orçamento [da União] fui responsável pela liberação de mais de 1,3 bilhão para o Estado em 2021. Mas isso só foi possível graças à parceria do presidente da República”, lembrou Bittar.

Entre as obras que serão executadas com recursos de emendas do senador licenciado estão quatro viadutos na capital, o anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, a Estrada da Variante de Xapuri e a Ponte da Sibéria. Saúde, educação, agricultura, turismo e infraestrutura foram alguns dos setores beneficiados pelos aportes de recursos.

Bittar lembrou ainda que em quatro anos de mandato, Bolsonaro destinou mais de R$ 4 bilhões em verbas extraorçamentárias para o Estado. E que o esforço para a redução do preço dos combustíveis encontrou resistência por parte dos parlamentares da esquerda – em especial os do PT – no Congresso Nacional.

“Foi o governo de Bolsonaro que enviou ao Acre mais de 1 milhão de doses de vacina contra o coronavírus”, pontuou.

Bittar disse ainda ais funcionários do Arasuper que a campanha deste ano é uma oportunidade de corrigir algumas injustiças contra o presidente da República.

“Pouca gente sabe que as 90 máquinas pesadas entregues em junho do ano passado pelo governo do Estado foi um esforço do presidente Bolsonaro em favor da liberação das emendas de bancada da legislatura anterior. Sem isso, teríamos perdido esse maquinário”, concluiu.

Reunião, entrevista e gravação de programa

Após o encontro no Arasuper, Bittar se reuniu com candidatos proporcionais da sua chapa. Às 13 horas ele concede entrevista ao jornalista Antônio Muniz, da TV Rio Branco, e dedica o restante do tempo à gravação de programas para o horário eleitora