Polícia Militar promove a 4º mulher Coronel do Estado do Acre

No dia 21 de agosto, segunda-feira, ocorreu a promoção de oficiais da Polícia Militar. E por ocasião, a Ten. Cel. Marilena Moreira da Costa foi promovida a Coronel, sendo a 4º mulher Coronel da Polícia Militar do estado do Acre.

A Coronel Marilena, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais, ingressou na polícia militar no ano de 2005 através do Curso de Formação de Oficiais, no qual iniciou sua carreira como oficial. Ao longo de sua profissão, prestou serviço no 3º Batalhão, na Baixada da Sobral, no Comando do Batalhão de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, no CPO I, e também foi a 1º Controladora Interna da Policia Militar. Em 2019 foi atuar junto ao Gabinete Militar, hoje denominada Casa Militar.

“Quando resolvi fazer concurso para oficial da PM, mesmo já sendo professora concursada, vislumbrava sim uma carreira promissora, embora não passasse em minha mente que eu poderia alcançar o último posto. Primeiro, porque já tinha quase 10 anos de serviço no Estado, então atingiria o tempo para aposentadoria mais cedo. Segundo porque o acesso ao posto de Coronel é muito restrito e bastante disputado.

Porém, ao me tornar oficial superior com o posto de Major e, já tendo assumido funções de comando e chefia que exigiam bastante responsabilidade, considerando também o cenário que se formou a meu favor com a aprovação do Sistema de Proteção Social em dezembro de 2021 (destacando o importante papel da ASSOF nesta conquista), passei a acreditar que seria possível”, declara a Coronel Marilena da Costa.

Em sua brilhante carreira militar, relatou que “O que me motivou foi a importância do trabalho que desempenhamos’’, complementou, ainda, dizendo que “Houve outra motivação muito importante que foi a possibilidade de uma mulher voltar a assumir o posto de Coronel da PMAC após 7 anos, desde que a terceira mulher (Cel Aniceta) a atingir este posto fora pra Reserva Remunera” e finalizou “Em fim, o resultado de nosso trabalho ao longo da carreira, em que fui sempre lotada em locais estratégicos e de grande responsabilidade, me levaram a adquirir a confiança de meus superiores e, sobretudo, a confiança do Governador”.