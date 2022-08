Neném Almeida solicita reconstrução de quadra no bairro Cadeia Velha

Uma dupla tentativa de homícidio foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, em Rio Branco. Maria Gilciane Albuquerque, de 39 anos, mais conhecida como “Gil”, e seu filho, Dhonathan Everton Albuquerque, de 19 anos, foram feridos a tiros em uma residência situada na rua Ruanda no Bairro Cabreúva, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações da polícia, Gilciane e seu filho estavam na parte externa da casa quando um homem não identificado chegou em uma motocicleta e invadiu a residência efetuando cerca de 10 tiros.

Durante a ação do criminoso, Dhonatan foi ferido com dois tiros que atingiram a região da coxa e cabeça de raspão. Já “Gil” foi ferida com cinco projéteis, sendo que 4 atingiram na região das pernas, ocasionando uma fratura no fêmur e na tíbia. Outro tiro na mão ocasionou amputação em um dos dedos. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).