Jornalista de Cruzeiro do Sul sofre acidente na BR-364 após pneu do carro estourar

O programa de mecanização agrícola tem avançado em Mâncio Lima e já foram atendidas mais de 14 comunidades rurais totalizando mais de 700 horas trabalhadas e 220 famílias beneficiadas este ano.

Alana Souza, secretária Municipal de Produção do município diz que entre as melhorias proporcionadas pela mecanização agrícola estão a rapidez dos processos de plantio e colheita, maior facilidade para manejo e manutenção das lavouras, e até mesmo padronização dos processos.

“A mecanização permite executar diversas tarefas no campo com muita facilidade e eficiência. Com ela, os custos de produção diminuem consideravelmente e ainda proporciona ao produtor rural lugar de destaque em um mercado tão competitivo visto que este terá maior produtividade e qualidade do produto”, pontua.

Com a proibição do uso do fogo e o surgimento de novos métodos menos agressivos ao meio ambiente, a mecanização agrícola tem sido a melhor alternativa encontrada para a agricultura familiar. Diversos investimentos já estão sendo feitos e, máquinas modernas e com mais tecnologias já foram adquiridas.

O prefeito Isaac Lima, diz que desde 2017, a prefeitura já investiu mais de R$ 17 milhões só na agricultura na compra de insumos, equipamentos, patrulha mecanizada, mudas e outros implementos para o fortalecimento da agricultura familiar.

Ressalta que em uma área em que o solo é trabalhado manualmente a produção pode chegar a 20%, já uma área em que entram as máquinas para aragem da terra a produção ultrapassa os 40% com a diminuição do tempo do plantio e da mão de obra empregada.

“Mâncio Lima é uma cidade essencialmente agrícola e a agricultura familiar ajuda no aquecimento da economia e garante os alimentos frescos e de qualidade nas nossas mesas. Por isso nossa atenção é total na área da produção”, ressalta o gestor.

As comunidades do Belo Monte e Pentecostes receberam recentemente um trator para auxiliar os agricultores na mecanização das terras e escoamento da produção. Ambas são grandes polos produtores de farinha de mandioca, conhecida como a melhor farinha do estado do Acre.

Café

Um dos destaques da produção de Mâncio Lima é o café e a cultura também será contemplada com a mecanização.

O município tem hoje mais de 60 produtores que aderiram a cultura consorciados com outras práticas agrícolas já existentes. A Prefeitura, fornece o adubo e as mudas aos agricultores cadastrados junto à Secretaria de Produção. Já foram entregues mais de 32 mil mudas, e uma mil sacas de adubos.

Nesta quinta-feira, 19, o prefeito Isaac Lima se reuniu com os produtores de café e os que pretendem iniciar essa cultura, definindo a quantidade de mudas que cada produtor irá receber e quais os critérios que precisam ser atendidos para o recebimento das mudas.