Gladson, Jorge, Petecão, Mara, Mário, Hall e Euclides fazem a festa!

Depois das badaladas convenções, os candidatos ganharam as ruas da capital e do interior. A movimentação é intensa. O candidato Sérgio Petecão (PSD) percorreu o interior e agora chega para acampar nos bairros de Rio Branco; o PT deu um abraço apertado e cheio de emoções e saudades do Palácio Rio Branco; Mara, Márcia e Flaviano fizeram arrastão no Vale do Acre; o professor David Hall passou o final de semana cuidando da família e almoçando na casa da sogra; o professor Nilson Euclides investe em categorias sindicais e organizações sociais; Márcio Bittar faz visitas e articula nos bastidores apoio ao nome de Márcia Bittar e do presidente Jair Bolsonaro; o governador Gladson Cameli tem feito várias caminhadas, reuniões e encontros sempre acompanhado de muitos militantes. Até o momento não surgiu nenhuma pesquisa que demonstrasse o quadro geral dos candidatos, muito embora pesquisas fakes news rolam nos grupos sociais fechados para estimular e encorajar a militância ávida por recursos que já começam a chegar. Nos próximos dias, as pesquisas vão revelar quem está na primeira posição.

“Quando alguém estiver sofrendo abra mais os braços do que a boca; tem muita gente para falar, mas poucos para acolher”. (popular)

. Três nomes disputam uma vaga de deputado federal no PROGRESSISTA: José Adriano, Socorro Neri e Gerlen Diniz.

. José Adriano já conhece o caminho das pedras para federal, foi candidato bem votado nas eleições de 2018 para a mesma função.

. O deputado Gerlen Diniz lançou o irmão para deputado estadual na chapa do Republicano.

. Consta que é um candidato competitivo; outro na mesma chapa é o candidato Clodoaldo de Cruzeiro do Sul que lotou o ginásio da AABB no lançamento de seu nome.

. Todas as instituições deveriam estabelecer horário corrido para os funcionários públicos em período de campanha eleitoral.

. Exatamente o que o governador Gladson Cameli determinou; é prudente.

. O pau anda cantando no Republicano por conta de tentativas de rebelião e infidelidades partidárias.

. “Quem é fiel no pouco é fiel no muito”.

. Se o político que se elege às custas do partido não quer ser fiel merece ser expulso ou educado a ser com medidas duras e punitivas.

. Do contrário, vira a casa da mãe Joana.

. Por que mãe Joana?

. Poderia ser a da Noca!

. Uma coisa que o Márcio Bittar sabe fazer é apertar o parafuso; o PT desaprendeu!

. Cabos eleitorais animados com a divulgação que TSE e TRE fazem dos recursos destinados aos candidatos.

. Não adianta o candidato vir com desculpas de que não recebeu nada ou de que a PF está atrás deles.

. A lista suja do TCE não é tão suja assim.

. Bom dia!