Gladson e Ney participam de lançamento da candidatura de José Adriano a deputado federal

O governador Gladson Cameli, candidato a reeleição, e Ney Amorim, candidato ao senado, participaram.na noite desta terça-feira, 23, da festa de lançamento da candidatura de deputado federal de José Adriano, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre. O encontro aconteceu no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, e contou com centenas de militantes.

“Foi um grande presente poder agradecer o apoio que o governador está nos dando pra gente conseguir eleger um representante legítimo, que conversa com a recuperação da economia, os representantes empresariais e todos da os segmentos da economia. Quero brigar todos os dias para recuperar a economia, gerar emprego e levar comida pra mesa das pessoas que precisam”, disse o anfitrião Adriano.

As palavras de Adriano foram referenciadas por Cameli, que afirmou durante discurso que vai manter a política de desburocratizar e dar incentivos para quem gera emprego e renda. “O nosso foco pós pandemia é gerar emprego. É a minha principal meta no segundo mandato e quero contar com o Ney no senado e o Adriano na Câmara”, frisou

Já Ney Amorim reafirmam o compromisso e o pacto pelo trabalho, pelo investimento no setor produtivo, com emprego e renda para o povo. “Tenho certeza que essas eleições serão diferentes, conseguiremos êxitos e teremos bons representantes. Eu reforço mais uma vez meu compromisso com todos os setores, do trabalhador ao empresariado, vocês são a mola propulsora do desenvolvimento do Acre e precisam ser valorizados. Contem comigo no Senado, se Deus quiser”, disse.