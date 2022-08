Salário de servidores ativos e inativos do Estado são antecipados em agosto

Em 2020, período crítico da pandemia da Covid-19, havia no Acre 2.227 empresas, que registraram uma receita bruta de R$7,9 bilhões. Destes, R$ 850 milhões foram obtidos no comércio de veículos, peças e motocicletas, R$2,6 bilhões, no atacado, e outros R$4,4 bilhões, no varejo.

O comércio empregou 19.762 de pessoas em 2020, sendo 77,2% no comércio varejista, 13,5% no atacado e 9,2% no comércio de veículos, peças e motocicletas. O crescimento de 29,7% do varejo, entre 2010 e 2020, consolidou o setor como o maior empregador do comércio, simultaneamente com o atacado (18,5%) os dois dos três segmentos a avançar nesse período. O volume de pessoas ocupadas em atividades comerciais, mensurado pela PNADC, inclui tanto trabalhadores formais quanto informais.

Entre 2019 e 2020, o comércio no Acre ganhou 128 empresas (6,0%), adicionou 1.760 trabalhadores (9,7%). O varejo, segmento responsável por empregar 77,2% dos trabalhadores da área comercial, teve um acréscimo de 12,5% em sua ocupação.

Com isso, o comércio empregava, em 2020, 19.762 trabalhadores, sendo 1.829 no comércio de veículos, peças e motocicletas, 2.682 no atacado, e 15.251 no varejo.

No entanto, quando comparada a 2010 (15.921), a população ocupada do comércio cresceu 24,0%. O segmento que mais empregou nesse período foi o varejo, com acréscimo de 3.493 trabalhadores (ou mais 29,7%).

Os dados são da Pesquisa Anual de Comércio (PAC) 2020, divulgada na última quarta-feira (17) pelo IBGE.