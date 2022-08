Pastor acreano com a camisa do Flamengo é espancado por palmeirenses em SP

O jovem pastor evangélico e estudante de direito acreano, Mateus Menezes, de 25 anos, é o flamenguista que foi covardemente espancado por torcedores do Palmeiras em um dos setores do Allianz Parque, durante o jogo ocorrido n ser final de semana em São Paulo. Ele foi agredido a tapas, tendo as roupas arrancadas e expulso do meio da torcida.

Por engano, Mateus foi assistir o jogo ao lado da torcida mandante, e quase foi linchado. De acordo com o ex-vereador Francisco Ribeiro, pai de Matheus, o filho passa bem e deverá retornar para Rio Branco nesta terça-feira, 23. Segundo Ribeiro, Matheus mora em Rio Branco, onde concluirá o curso de Direito ainda esse ano. O rapaz trabalha para um tio e todos os finais de semana viaja a São Paulo para comprar mercadorias.

“Um dos seus sonhos era assistir um jogo do Flamengo, seu clube de coração, e optou por realizá-lo no domingo, quando acabou espancado”, explicou o pai.

Segundo o delegado Cezar Saad, que cuida do caso, foi possível determinar quem são os agressores a partir das ferramentas de identificação facial com imagens produzidas pelo sistema de câmera do próprio estádio. O infratores já estão devidamente intimados. Segundo Saad, o torcedor agredido não se apresentou ainda para prestar queixa.

Veja o vídeo: