Jovem é abordado e ferido com tiro na cabeça na Baixada da Sobral

Um jovem identificado como Jhonatan Jhones de Oliveira Rêgo, de aproximadamente 24 anos, foi ferido a tiros em via pública na noite desta segunda-feira, 22, na rua Manoel Ribeiro, no Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Bruno estava caminhando na rua, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta, o garupa desceu, abordou a vítima e em posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros que atingiram a cabeça e a região da clavícula esquerda de Bruno. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Guilherme Nakamura, o paciente precisou ser entubado e deu entrada ao hospital em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, colheram as características dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).