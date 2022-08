Jorge, Marcus e Nazaré fazem caminhada na Estação Experimental

O candidato ao senado da República, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), garantiu que deverá lutar pela construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Segundo o candidato, a obra estava prevista no Planejamento Estratégico 2014-2023 e constava Plano Plurianual do Governo Federal (PPA) 2016-2019. Leite sabe da importância do projeto tanto para apoio às ações de ensino, pesquisa e extensão, mas também para ajudar a atender a demanda da saúde pública do Acre, promovendo um significativo impacto social e econômico.

Em recente entrevista ao jornalista Sorriso, da Rádio Avalanche, em Sena Madureira, o candidato afirmou que chegando ao Senado, vai lutar para levar este plano da reitoria e dos acadêmicos à frente. Jenilson inclusive já solicitou uma conversa com a reitora Guida Aquino para discutir a situação do projeto. “A Universidade Federal do Acre tem o sonho de construir o Hospital Universitário, que possibilitaria uma ampliação da capacidade de diagnóstico enorme aqui no nosso estado. E esse é um assunto que eu estou discutindo e vou fazer uma visita à reitoria para conversar com ela e saber o que de concreto esse hospital já tem, porque entendo que esse é um instrumento que vai aumentar nossa capacidade de dialogar com essas demandas reprimidas que temos no nosso estado”, afirmou o candidato ao Senado.

O Hospital Universitário da Ufac está projetado para ofertar 280 leitos comuns e 40 em unidades de terapia intensiva, serão 60 consultórios médicos e 11 salas para centro cirúrgico. Quando finalizado, a capacidade será de 245 mil consultas ambulatoriais por ano e nove mil cirurgias anuais. O espaço trabalhará atendimentos em regime ambulatorial; de internação, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa, gestão e execução administrativa e apoio logístico. Urgência e emergência não serão contempladas.

O investimento total para construir e equipar o espaço é de R$252 milhões. A primeira etapa, que se refere à entrega do projeto de engenharia e arquitetura, está prevista para o início do segundo semestre.