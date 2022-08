Governo do Acre inicia semana com mudanças em cargos comissionados

Na condição de evadido desde a noite de sábado (20), quando fugiu da enfermaria do presídio Moacir Prado, em Tarauacá, a 400 quilômetros da capital, ao ser medicado na enfermaria, o assaltante Tailan de Souza Alves, foi capturado na manhã deste domingo (21) quando viajava de barco no baixo Rio Envira, com o objetivo de chegar ao município do mesmo nome no estado do Amazonas. Ele não esboçou reação e já está de volta à unidade penitenciária.

Tailan foi preso por assalto no início do mesmo de abril, e como estava com sérios problemas de saúde passou alguns dias internado no Hospital Sansão Gomes. Com prisão provisória, foi recolhido ao presídio Moacir Prado. No sábado, simulou estar passando mal quando foi levado para a enfermaria. No período da noite, aproveitando-se de um descuido, arrombou o forro, saltou o muro de proteção e fugiu.

Desde então, policiais penais, com apoio de outras forças de segurança, iniciaram as buscas na tentativa de localizá-lo. Na noite de sábado, uma informação anônima dava conta de que o foragido estaria descendo o Rio Envira com objetivo de chegar à cidade de mesmo nome, no Amazonas, onde dificilmente seria capturado.

No início da manhã deste domingo, os policiais que estavam em um barco do tipo “voadeira”, abordaram a embarcação indicada e prenderam o fugitivo.