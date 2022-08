Forró é o ritmo que domina os jingles dos candidatos ao governo do Acre

Não tem jeito, o bom e velho forró é o ritmo musical que domina os jingles de campanha ao governo este ano. Seja no estilo piseiro ou o tradicional pé de serra, o forró é unanimidade na corrida ao Palácio Rio Branco.

O governador Gladson Cameli é um dos que apostou no forró para atrair a atenção do eleitor. A música lembra que a atuação do governador durante a pandemia da Covid-19 e chama os outros candidatos de “bagaceira”. Uma outra versão da mesma música foi gravada em ritmo de funk.

Já a candidata Mara Rocha do MDB também vai de forró para tocar o coração do eleitor. Com um jingle de refrão “chiclete”, diz “vou gritar de peito aberto,⁰ agora é Mara, é 15, é voto certo, agora é hora, não podemos mais errar, o Acre é de quem ama, mora aqui e quer ficar”.

O candidato pelo PSD, Sérgio Petecão, aposta em uma música que lembra seu slogan 100% popular, exaltando que “é gente da gente” e que é a solução para os problemas do acre. A coordenação de campanha também aposta na música que acompanha o atual senador em várias campanhas políticas que diz “quando o Petecão ganhar, quem ganha é o povo, sou Petecão de novo”.

Já o ex-governador Jorge Viana apostou em um forró com letra muito parecida com os jingles usados por Lula na campanha presidencial . A música destaca a volta da esperança de um Acre melhor e fala ainda de Marcus Alexandre como vice para ajudar, Nazaré Araújo mó Senado e é claro, Lula na presidência.

Márcio Bittar, União Brasil, fala em sua música de campanha sobre prosperidade e oportunidade de mudança para o Acre prosperar. Como tem sido a tônica de sua campanha, Bittar lembra do presidente Bolsonaro em seu jingle.

Os candidatos David Hall (Agir) e Nilson Euclides (PSOL) não produziram jingles até o momento.