Mazinho rebate Petecão sobre suposta perseguição em Sena Madureira: “tudo mentira”

O candidato ao senado da República, Ney Amorim (Podemos), esteve na manhã deste sábado, 20, no auditório da Livraria Paim, em Rio Branco, representando a chapa majoritária do governador Gladson Cameli (Progressistas), no lançamento da candidatura à reeleição do deputado estadual Fagner Calegário, também do Podemos.

Amorim disse ao ac24horas que a satisfação em representar a categoria dos terceirizados foi enorme. Segundo o postulante ao Congresso Nacional, a categoria almeja avanços no próximo governo. “Eles querem avanços, ao passo que agradecem tudo que há foi feito na relação do trabalhador e empresário, no caso, o auxílio alimentação”, comentou.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa destacou que um dos objetivos do próximo mandato será a implementação do auxílio saúde aos servidores. “Me coloquei à disposição para mediar o debate”, afirmou.

De acordo com a organização do evento, cerca de 500 pessoas, boa parte da área dos trabalhadores terceirizados estiveram na solenidade que não teve a presença do governador Gladson Cameli – que apresentou uma indisposição.

Sobre a agenda, Calegário disse que o ato é start necessário para o início da campanha para as eleições deste ano. “Estou muito feliz com a presença maciça do povo na minha festa de lançamento de candidatura. Essa é a primeira de muitas que virão”, declarou.