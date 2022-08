Clínica especializada em nefrologia vira referência no Acre com menor índice de mortes e infecção

Há pouco mais de dois anos o estado do Acre conta com duas unidades da Clínica Renal de Rio Branco, um espaço moderno que atende pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS), via regulação do Estado, e também saúde suplementar. A unidade matriz é localizada na cidade de Cruzeiro do Sul, região do Vale do Juruá.

A Clínica Renal de Rio Branco conta com um corpo clínico 100% especializado em nefrologia, uma especialidade médica voltada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. A unidade oferece atendimento em nefrologia, urologia e clínica médica.

O médico nefrologista responsável técnico da unidade, Ricardo da Silva Sena, destaca que o local possui um amplo espaço nas salas de tratamento. “Temos isolamento respiratório com pressão negativa, amplo estacionamento e ampla recepção. Nossa unidade foi desenhada dentro das normas ministeriais e conta com uma engenharia clínica e fluxo dentro da clínica”.

Durante o auge de contaminações na pandemia de Covid-19 no estado, a Clínica Renal de Rio Branco se tornou referência na capital por ser a única unidade que contava com isolamento respiratório. “Tivemos menor mortalidade e menor taxa de infectividade entre os pacientes e também colaboradores”, afirma Sena.

Atualmente, a Clínica Renal de Rio Branco conta com aproximadamente 40 colaboradores. Com uma equipe atenta às novas necessidades do mercado, a empresa estuda no momento implementar alguns projetos de expansão em outras áreas. O objetivo agora é integrar outras especialidades e novos serviços de saúde.

“Pensamos em poder promover saúde em atenção primária também com ações de prevenção e promoção em saúde. Ampliaremos e fortaleceremos na capital um serviço em saúde com dignidade, trazendo sempre o melhor em tecnologia e segurança aos nossos pacientes”, garante o médico Ricardo Sena.