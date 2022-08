Citando a bíblia, Jorge Viana diz buscar em Deus novo caminho

Os municípios de Capixaba, Brasiléia e Epitaciolândia receberam neste sábado, 20, a candidata do MDB ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha, que fez visita ao comércio e inaugurou três comitês no interior do Estado.

Ao lado do vereador Emerson Jarude, que é candidato a deputado estadual; do deputado federal Flaviano Melo, que concorre a reeleição; do vice-governador, Major Rocha; e da candidata ao senado Márcia Bittar (PL), Mara conversou com a população e destacou que a região do Alto Acre tem grande potencial para a produção agrícola e industrial.

Ao chegar a Capixaba, Mara foi recepcionada pela sua militância liderada pela vereadora Sarah Frank (MDB), que de forma animada acompanhou toda a visita dos candidatos da coligação à região comercial. Em Brasiléia, Mara foi recebida pela candidata a deputada estadual Leila Galvão, e participou de um bandeiraço na frente do comitê, antes da inauguração, que contou com uma breve solenidade.

Já em Epitaciolândia, durante a noite, Mara Rocha foi recepcionada pelo prefeito da cidade, Sérgio Lopes, na inauguração do comitê central de campanha na cidade.

“Visitamos os municípios que também demonstram um potencial grande para o desenvolvimento agrícola e aproveitamos para inaugurar os comitês da nossa campanha. No nosso governo existirá esse compromisso de investir no pequeno e médio produtor, para garantir um Estado que produza e venha abastecer a população com alimentos de qualidades, assim como foi nas décadas de 70 e 80, nos governos de Wanderley Dantas, Nabor Júnior e Flaviano Melo”, destacou a candidata emedebista.

Neste domingo, 21, Mara Rocha cumpre agenda no município de Assis Brasil, onde conversa com apoiadores e lideranças políticas da região.