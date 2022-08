Rueda, do União Brasil, é o primeiro a receber R$ 700 mil para campanha

Os ânimos já exaltados dentro do União Brasil do Acre devido o racha público entre o candidato ao governo Márcio Bittar e o candidato ao senado Alan Rick, ganhou mais um capítulo de acirramento, elevando ainda mais o acirramento político. Isso porque o candidato a deputado federal Fábio Rueda, irmão do presidente nacional Antônio Rueda, foi o único a receber, até o momento, dinheiro do Fundo Eleitoral da direção nacional do partido.

Rueda recebeu R$ 700 mil no último dia 17 em sua conta e os outros 8 candidatos da chapa não registraram entradas em seus caixas de campanha. O fato causou mal estar dentro do partido já que existia durante a pré-campanha informes de que Rueda seria privilegiado em repasses, o que sempre foi negado pela direção do partido.

Nem mesmo o hoje senador Eduardo Veloso, que ocupa interinamente a vaga de Márcio Bittar ao senado e disputa uma vaga na câmara, não recebeu recursos. A irmã do deputado federal Alan Rick, Mirlan Miranda, que também é candidata a federal, também não registrou entrada de recursos. Outro nome sem ajuda financeira do partido neste primeiro momento é o Coronel Ulysses Araújo.

O ac24horas procurou o presidente do União Brasil no Acre, Márcio Bittar, que afirmou que o problema dos recursos não tem chegado às contas é protocolar. “As contas apresentam problemas e isso está sendo sanado. Nem eu recebi recursos, nem o Alan. Então está acordado com a direção nacional que todos da chapa da federal receberão os mesmo recursos e tem também a questão das cotas, onde as mulheres e declarados negros receberão mais. O Rueda não recebeu primeiro por ser privilegiado, mas sim pela conta dele está apta. Foi somente isso”, disse.