Petistas “abraçam” Palácio em Rio Branco em ato simbólico de campanha

Com atraso de mais de uma hora, a “Federação Brasil da Esperança”, que tem como candidato ao governo, o ex-senador Jorge Viana, o ex-prefeito Marcus Alexandre como vice e a candidata ao Senado da República, Nazaré Araújo, todos do PT, realizou na manhã deste sábado, 20, um abraço ao Palácio Rio Branco.

Apesar do atraso e demora na organização do evento, que durante os arranjos efetuaram a troca do banner do candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva pelo dos candidatos majoritários da federação, o ato contou com mais de mil pessoas que, conforme o combinado, fizeram o abraço coletivo a sede do governo acreano.

Acompanhado da militância, o candidato Jorge Viana foi ovacionado pelos esquerdistas e disse que se sentiu emocionado com a demonstração de carinho na campanha. “Não tenho como não agradecer a Deus pelo discurso que ouvi aqui”.

JV contou que tem vergonha de andar pelo Acre e ver pessoas passando fome e mendigando nas ruas. *Tenho vergonha de se dizer acreano”, desabafou.

O vice de Jorge Viana, ex-prefeito Marcus Alexandre, relembrou a campanha eleitoral de 2018 e atacou a gestão de Gladson Cameli. De acordo com Alexandre, Cameli não construiu casas populares. “Única coisa que fizeram foi uma casa de Papai Noel”, ressaltou, falando da falta de união da direita que conta com vários candidatos ao governo e senado.

O deputado federal Leo de Brito, elogiou a organização do evento e disse que nessas eleições é hora da tornada de poder. Além disso, o parlamentar destacou que o Estado está abandonado pela atual gestão. “Chega de um governo de mentirinha”, disse.

Fotos de Sérgio Vale: