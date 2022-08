Bittar diz que seu foco é pedir votos para Bolsonaro durante agenda em Rio Branco

OTIMISMO é o que não falta ao candidato ao governo pelo PT, ex-senador Jorge Viana. Em declaração esta manhã ao BLOG DO CRICA, Viana disse que a aceitação da sua campanha está além das expectativas. ”Posso dizer que entendo de campanha, para fazer a previsão de que chegaremos ao segundo turno na frente dos nossos adversários, e vamos ganhar o governo, porque é este sentimento que tenho encontrado em minhas caminhadas’, previu o candidato petista.

Para Jorge Viana, o fato de ter o ex-prefeito Marcus Alexandre na sua chapa tem reforçado as adesões que recebe nas visitas e caminhadas. Sobre a candidatura da Nazaré Araújo ao Senado, acredita que ela acompanhará o crescimento da chapa, por a campanha estar sendo feita de forma casada. Para hoje está previsto um abraço simbólico dos militantes petistas ao Palácio Rio Branco. Jorge disse ainda que o entusiasmo na sua candidatura ainda é maior pelo sentimento de mudança que tem sentido nas conversas com a população.

ABERTURA VIGOROSA

MUITO abaixo dos números superfaturados divulgados sobre a presença de público, mas o candidato ao governo Gladson Cameli (PP) fez a abertura de campanha na Baixada da Sobral com um número considerável de apoiadores, acompanhado do seu candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), que tem naquela região sua base eleitoral.

CAMPANHA NA RUA

POR CIMA de pau e pedra, de cancelamentos, e tentativas de brecar a sua candidatura, não conseguiram passar sal na Márcia Bittar (PL), e ela está com a campanha na rua. No jogo embolado como está a disputa do Senado, ela está no jogo.

MUDAR A ESTRATÉGIA

PARA não acabar em tumulto como no ato da Baixada da Sobral, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) tem de mudar a estratégia e não forçar ir para o palanque do Gladson. O ideal é fazer a sua campanha ao Senado em raia própria. Não será colando no Gladson que vai garantir a sua vitória, ou que será derrotado se não colar. O que pode garantir o sucesso de sua campanha serão as parcerias montadas e o corpo a corpo com o eleitorado. Mesmo porque já foi definido pelo governador Gladson de que o seu único candidato ao Senado é o Ney Amorim (PODEMOS).

TINHA QUE PERDER

UM INFLUENTE petista fez o seguinte comentário ao BLOG, ao ver o ex-secretário do Tião Viana, Gemil Junior; tentando abraçar o governador Gladson, no ato da Baixada da Sobral: “O PT tinha mesmo que perder a eleição em 2018, com este tipo de aliado no governo do Tião”.

ATO DO ARROMBA

O candidato ao Governo pelo PSD, senador Sérgio Petecão, pretende fazer a abertura de sua campanha na capital, com um ato do arromba; com todos os candidatos a deputado, como aconteceu na sua convenção. “Enquanto eles fecham com as elites, com os cargos comissionados, nosso fechamento é com o povão”, disparou um otimista Petecão.

COMO CUPIM, COMENDO POR DENTRO

UM bom observador da política acreana e experiente de muitas campanhas, comentou ontem com o BLOG que, o candidato Raphael Bastos (MDB), pode ser uma grande surpresa desta eleição, pelo leque de apoios que está conseguindo montar em torno da sua candidatura de deputado federal. E, usou o adágio popular para justificar seu comentário: “Como cupim, está comendo por dentro”.

ABRIU PARA OS ATAQUES

INTERESSANTE, o Funk que puxa a campanha do Gladson Cameli. Mas, ao comparar os seus adversários a “bagaceiras”, abriu o precedente para receber ataques pessoais dos demais concorrentes ao governo. Poderia ter a melodia sem o termo chulo. Mas, como não estamos escolhendo o próximo Dalai-Lama, está aberta a temporada do é pau para comer sabão, e pau para saber que sabão não se come.

DOIS PUXADORES

PELAS alianças montadas, pelo bom trabalho de campanha, dentro da chapa a deputado federal pelo PP, a Socorro Nery e o José Adriano, tendem a ser os dois grandes puxadores de votos da sigla. A saber se manterão os piques ao longo da campanha. A tendência do PP é eleger dois parlamentares federais.

UNIFICOU PONTOS IMPORTANTES

TER muitos recursos financeiros numa campanha para a deputado federal ajuda muito; mas, o mais importante é ter uma boa coordenação de campanha. O candidato a Federal Fábio Rueda (União Brasil) conseguiu unificar estes dois requisitos. Até seus adversários o consideram competitivo.

ANOTEM ESTES NOMES

Clodoaldo Rodrigues, Jairo Carvalho, Eber Machado, Vagner Felipe, são nomes fortes disputando as duas prováveis vagas de deputado estadual a ficar com o REPUBLICANOS.

JOGANDO NA CAPITAL

PELA caminhada que fez em Rio Branco abrindo a sua campanha à reeleição, o deputado Nicolau Junior (PP) não deve ser bem votado apenas no Juruá, sua principal base eleitoral, mas também em Rio Branco e Alto Acre.

POLÍTICA, É POLÍTICA

Na política tudo pode acontecer, mas a cada dia que passa, a cada pesquisa publicada, vai ficando mais consistente uma vitória do Lula, seja no primeiro ou segundo turno. Para virar o jogo o Bolsonaro teria de ter uma virada surpreendente, mas isso não esta ocorrendo, se movimentando pouco para cima.

PODEM CORRER ATRÁS

Quem tiver abaixo dos 11 mil votos para deputado federal pode procurar o caminho da balsa. Nem entra no jogo. O coeficiente tende a ser em torno de 57 a 58 mil votos. Acabou a mamata da coligação proporcional, quando se era eleito com uma mixaria de votos.

CHAPA CONSISTENTE

O MDB tem uma chapa consistente para deputado estadual e tem certo eleger dois e brigar por um terceiro nome na sobra. Leila Galvão, Emerson Jarude, Lourival Marques, Antonia Sales, Tanízio de Sá, ão alguns dos figurantes desta chapa.

NO AGUARDO DA JUSTIÇA

ENQUANTO a justiça não se pronunciar sobre o pedido de impugnação da candidatura da Mailza Gomes (PP) de vice, o governador Gladson Cameli não tomará nenhuma iniciativa. Só muda a chapa se a justiça aceitar o pedido do MPE.

NÃO DÁ PARA ARRISCAR

NÃO DÁ para arriscar um palpite sobre quem vai vencer a campanha para o Senado, porque agora que as candidaturas foram para as ruas. Vamos aguardar as pesquisas da primeira quinzena do próximo mês. Por enquanto, tudo embolado.

NA CAMPANHA DO ALAN

O PASTOR da IBB, Agostinho Gonçalves, não vai ficar fora da campanha, como se previa. Foi o padrinho da indicação do Gemil Junior para a primeira suplência da chapa para o Senado do candidato Alan Rick (União Brasil).

LOBA CONSENTIDA

NEM mel e nem cabaça, o PSDB fez a maior foba e não ficou nem com a primeira suplência do Ney Amorim(PODEMOS), e nem com a candidatura ao Senado. Manda quem pode, quem não pode obedece, diz o velho ditado.

AVISO AOS NAVEGANTES

Anúncio de nuvens negras para uma candidatura em Brasiléia, que poderá mudar todo o rumo da prosa. É o que se comenta nos meios jurídicos. A campanha costuma pregar peças, um fato novo pode derrubar candidaturas.

VANDA ABRE

QUEM deve abrir a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado no ac24horas, a ter início dia 29, é a candidata a senadora Vanda Milani (PROS), uma que briga na ponta do bolo pela única vaga do Senado.

FRASE MARCANTE

“A política é como uma roda gigante, uma hora você esta em cima, a outra no andar de baixo”. Ditado mineiro.