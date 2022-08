Ventania provoca destroços, derruba árvore e interdita rua na capital acreana

Uma árvore de grande porte caiu na tarde desta sexta-feira, 19, na Rua do Coco, situada no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem do ac24horas, o incidente acabou ocasionando a interdição da via pública, dificultando o tráfego dos moradores na localidade.

Após os transtornos, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a remoção da árvore.

Também na tarde desta sexta, bombeiros do atenderam uma ocorrência de desabamento de uma parede durante a ventania, desta vez, na cidade de Cruzeiro do Sul.

A parede desabou em cima dos trabalhadores e uma das vitimas morreu no local do acidente. O outro foi atendido e encaminhado ao hospital da localidade.

Devido os ventos, a parede não se manteve de pé. A área em torno da obra foi isolada devido ao perigo para a residências vizinhas. “Foi realizado o contato com o dono da obra, para o mesmo providenciar a retirada da demolição (restante da parede)”, informou a equipe de militares.

Veja o vídeo: