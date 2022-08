José Adriano inaugura comitê político em Rio Branco

Com uma grande presença de amigos, apoiadores e autoridades de diversos órgãos, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e candidato a deputado federal, José Adriano, inaugurou na noite de sexta-feira, 19, o comitê político central da candidatura. O espaço, que fica localizado no Nosso Posto, localizado entre as ruas Minas Gerais e Rio de Janeiro, reunirá diariamente os apoiadores do projeto do concorrente à Câmara Federal.

A solenidade de abertura do local contou com a presença do presidente em exercício da Fieac, João Paulo de Assis, dos secretários de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, de Produção e Agronegócio (Sepa), Edvan Marciel, além de diversos líderes dos sindicatos que compõem a Federação das Indústrias e amigos pessoais.

“Aqui será nossa base para nos reunirmos, trocarmos ideias, aperfeiçoar nossos projetos e receber sugestões ou críticas, um verdadeiro espaço democrático. Agradeço a presença de cada um que veio aqui, é muito importante para mim. Isso reflete nossa união e vontade de transformar a nossa realidade para dias melhores”, falou José Adriano.

De acordo com ele, o espaço sempre estará aberto para receber novos apoiadores e lideranças de diversas localidades da capital ou do interior do Acre. “Agora, vamos por nossa campanha na rua, espalhar nosso propósito de emprego e renda, empreendedorismo entre os jovens, capacitações em massa e crescimento da nossa economia. A presença de cada um aqui me deixa ainda mais convicto de que esse é o caminho para transformar nosso estado”, finalizou Adriano.