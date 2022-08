Internautas registram forte ventania e chuva de poeira no interior do Acre

A previsão do pesquisador e meteorologista, Davi Friale deu certo e a temperatura mais amena nesta sexta-feira, 19, chega a 20° em vários cantos do Estado – com possibilidade de atingir até 9° graus no sábado, 20.

Por meio das redes sociais, os internautas registraram vídeos que mostram um vendaval de poeira dificultando o trânsito. O local da gravação não foi revelado pelos moradores – porém, foi em uma cidade do Acre.