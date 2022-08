Homem é morto a golpes de ripa na cabeça após discutir e agredir mulher em Rio Branco

O ac24horas irá promover a tradicional sabatina com os 7 candidatos ao governo do Estado do Acre e os 9 candidatos ao senado federal. Na tarde desta quarta-feira, 17, os representantes dos postulantes aos cargos se reuniram com o editor-chefe do jornal, Marcos Venicios, para definir as regras da sabatina que irá ocorrer entre os dias 29 de agosto a 13 de setembro. A transmissão das entrevistas será feita nas páginas do ac24horas no Facebook e YouTube a partir das 19:30h.

Regras da Sabatina

De acordo com o documento elaborado pela direção do jornal, o candidato deve chegar à sede do jornal ac24horas com 30 minutos de antecedência no dia sorteado para a sabatina, acompanhado de no máximo dois assessores.

Os candidatos ao senado e governo serão entrevistados separadamente, um em cada dia, por jornalistas do ac24horas e responderão também perguntas de internautas gravadas em vídeo. A sabatina será focada nas propostas e planos de governo do referido candidato ao governo e senado com as temáticas Saúde/Educação, Infraestrutura/Geração de Emprego e Segurança Pública. Haverá também perguntas de tema livre, embasadas em materiais publicados pelo jornal ac24horas.

Os ataques pessoais à honra dos adversários serão analisados pelo Departamento Jurídico do jornal e facultado um possível pedido de direito de resposta.

Os entrevistadores escalados serão os jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, Astério Moreira, da Coluna do Astério, e o jornalista Leônidas Badaró.

Ordem da sabatina dos candidatos ao Senado da República

Dia 29 de agosto: Vanda Milani (PROS)

Dia 30 de agosto: Ney Amorim (Podemos)

Dia 31 de agosto: Jenilson Leite (PSB)

Dia 1 de setembro: Dr. Carlos Beyruth (PSDB)

Dia 2 de setembro: Alan Rick (UB)

Dia 3 de setembro: Sanderson Moura (PSOL)

Dia 4 de setembro: Nazareth Araújo (PT)

Dia 5 de setembro: Dimas Sandas (AGIR)

Dia 6 de setembro: Marcia Bittar (PL).

Ordem da sabatina dos candidatos ao governo

Dia 7 de setembro: governador Gladson Cameli (PP)

Dia 8 de setembro: David Hall (AGIR)

Dia 9 de setembro: Márcio Bittar (UB)

Dia 10 de setembro: Mara Rocha (MDB)

Dia 11 de setembro: Sérgio Petecão (PSD)

Dia 12 de setembro: Professor Nilson Euclides (PSOL)

Dia 13 de setembro: Jorge Viana (PT)