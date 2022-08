Corpo de acreano que morreu no aeroporto de Brasília é liberado para sepultamento no Acre

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Exposição Aquarela

No Via Verde Shopping está sendo realizado a exposição “Aquarela” do artista acreano, Ueliton Santana. A mostra revela traços das belezas naturais da região amazônica do Brasil e de outros países da América do Sul.

O público pode visitar as obras no Espaço Cultural do shopping, que fica em frente a loja Marisa, até o dia 31 de agosto.

– Coletivo Brechós

A 8° Edição do Coletivo Brechós, acontece neste sábado, 20, às 17h na Samaúma Yoga Shala, bairro Capoeira.

O evento terá atrações como tecido acrobático, roda de capoeira, danças e música ao vivo, além de valorizar a moda sustentável, flash tattoo, artesanato, gastronomia saudável, plantas, frutas e produtos orgânicos.

– Especial Foo Fighters

Nesse sábado, 20, no A Confraria, vai rolar o Especial Foo Fighters com a banda Distopia, diretamente de Porto Velho, Rondônia.

– 4º Cine Infâncias e Juventudes nas Telas Latino-Americanas

Com apoio da Universidade Federal do Acre (UFAC), neste sábado, 20, acontece a 4° edição do Cine Infâncias e Juventudes nas Telas Latino-Americanas, com a apresentado filme cubano “Numa Escola em Havana”, às 14h30 no Teatro Hélio Melo, ao lado do Memorial dos Autonomistas, centro de Rio Branco.

– Recanto FoodBeer

O Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana.

Com caipirinha em dobro na “Priday Night” na sexta-feira, 40 litros de gummy grátis na “Baladinha do R” no sábado e fechando a semana com o “Especial Zé Vaqueiro e João Gomes”, no domingo.