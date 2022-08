Coren fiscaliza Hospital Santa Juliana e afirma que não foram encontradas irregularidades

A frente fria que foi prevista no decorrer da semana chegou ao Acre na madrugada desta sexta-feira (19) derrubando as temperaturas em todo o estado. A previsão da meteorologia é de céu encoberto com chuva a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais nas cidades do oeste acreano.

O Inmet – Instituto nacional de Meteorologia – emitiu alerta de perigo potencial para o Acre, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Esta sexta-feira será bastante ventilada com temperaturas amenas em todo o estado, mas o vento reforça a sensação de frio. Em todas as regiões do estado, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva de pouca intensidade a qualquer hora do dia.

De acordo com o site O Tempo Aqui, o fim de semana terá noites frias, com mínimas entre 9 e 12ºC, no leste e no sul acreano, e entre 14 e 16ºC, no centro do estado e no vale do Juruá.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 ºC e 16ºC, e máximas, entre 17 ºC e 19ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 ºC e 15ºC, e máximas, entre 16 ºC e 18ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 ºC e 16ºC, e máximas, entre 17 ºC e 19ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 18 ºC e 20ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 19 ºC e 21ºC, pela manhã;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 17 ºC e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 26 e 28ºC, pela manhã;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 ºC e 18ºC, por volta das 23h, e máximas entre 23ºC e 25ºC, pela manhã.