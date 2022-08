Segurança recomenda cautela de agentes públicos em campanha

O ac24horas reúne diariamente informações sobre os encontros, reuniões e compromissos dos candidatos do Estado do Acre neste período oficial de campanha.

Aqui você fica sabendo de tudo sobre as eleições 2022.

Veja abaixo a agenda dos candidatos ao governo acreano nesta sexta-feira, 19:

David Hall

– 10h: Encontro da Engenharia, Agronomia e Geociências Acreana, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC), com os outros candidatos ao Governo;

– 13h até 15h: Reunião de estratégia de Campanha;

– 17h até 19h: Encontro com os skatistas de Rio Branco no Skatepark do Canal da Maternidade.

Gladson Cameli (PP)

– 06h50: Entrevista na Rádio gazeta FM, em Rio Branco;

– 15h30: Caminhada com apoiadores e cumprimento aos comerciantes do Município de Xapuri;

– 18h30: Lançamento da candidatura e inauguração do comitê do Deputado Manoel Moraes em Xapuri, no centro da cidade, com a estimativa de público de 1.500 pessoas.

Jorge Viana (PT)

A mobilização majoritária da Federação Brasil da Esperança, continua nesta sexta-feira, 19, nos 22 municípios acreanos, com reuniões, encontros, adesivaços e bandeiraços.

Jorge Viana e Marcus Alexandre tomam café da manhã e visitam bairros da parte alta cidade.

A tarde fazem reunião de planejamento e organização com coordenadores da campanha e gravam programa de televisão.

Nazaré Araújo irá se reunir com apoiadores do movimento social.

Mara Rocha (MDB)

– 08h: Caminhada na Estação;

– 10h: Gravação do programa X da Questão;

– 16h30h: Bandeiraço na Rotatória do Tancredo Neves;

– 18h: Reunião com apoiadores.

Márcio Bittar

– 7h40: Reunião com funcionários do Supermercado Araújo, no Centro de Distribuição, localizado na via Chico Mendes.

À tarde, o candidato pelo União Brasil deve realizar a gravação de seu programa eleitoral e, posteriormente participará de uma reunião com coordenadores de campanha.

Sérgio Petecão (PSD)

– 6h30: Visita aos comerciantes do Mercado Municipal de Feijó;

– 08: Visita a Rua do Comércio, em Feijó;

– 11h: Deslocamento do município de Feijó para Manoel Urbano;

– 16h: Inauguração do comitê da Coligação “Com a Força do Povo” em Manoel Urbano;

– 18h: Deslocamento do município de Manoel Urbano para Sena Madureira;

– 19h: lançamento da Candidatura do deputado estadual Pablo Bregense (PSD), no Cenário Parque;

– 23h: Deslocamento do município de Sena Madureira para Rio Branco.

Professor Nilson

– 12h45: Entrevista na TV Rio Branco;