Três acreanos acertam bolão da Lotofácil e devem faturar R$ 1,3 milhão

A mais forte friagem do ano deve chegar ao Acre a partir de 00h desta sexta-feira, 19, de acordo com o Portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale.

A intensa massa de ar de frio polar irá causar no início ventos intensos, com rajadas que poderão passar de 60km/h, além de chuvas generalizadas, fortes em alguns pontos, com acumulados acima de 30mm, principalmente, no vale dos rios Acre, Iaco e Purus.

“Nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, a maior temperatura do dia, deverá ficar abaixo de 20ºC, em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do Acre”, explica a previsão.

Diferente das outras friagens que ocorreram meses atrás, a potencialidade deve aumenta conforme os dias, no sábado e domingo, as menores temperaturas deverão oscilar entre 9 e 12ºC, no leste e no sul do estado, e entre 13 e 16ºC, no vale do Juruá e na região de Tarauacá.