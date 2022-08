Simone e Simaria terminam dupla e vão seguir em carreira solo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira, 18, na saída do Palácio da Alvorada, com o youtuber de direita Wilker Leão, que o xingou de “vagabundo”, “covarde”, “canalha” e “tchutchuca do Centrão”. Imagens gravadas no local mostram Bolsonaro partindo para cima do homem que cobrava “coragem” de Bolsonaro para explicar porque se aliou aos partidos que já estiveram junto com o PT.

Bolsonaro tenta pegar celular de homem que o abordou no cercadinho do Alvorada Foto: Reprodução

Bolsonaro tenta pegar o celular do youtuber e o puxa pela gola da blusa e pelo braço, mostra vídeo gravado pela TV Globo. O chefe do Executivo foi cobrado pelo youtuber enquanto tirava selfies com apoiadores, antes de viajar para São José dos Campos (SP), onde realiza atos da campanha à reeleição.

🚨URGENTE: O presidente Bolsonaro partiu para cima de um homem ao ser confrontado. Ele tentou pegar o celular do rapaz. A cena aconteceu hoje no cercadinho do Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/3LSUoemThH — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 18, 2022

Depois de perguntar por que Bolsonaro “limitou a delação premiada”, o youtuber é vaiado pelos apoiadores do presidente e, na sequência, aparece sendo derrubado no chão, mas não fica claro quem o puxou. O homem, então, continua questionando o presidente e faz xingamentos. Um dos seguranças empurram o Wilker que cai no chão e grita: “É esse o amor?” Bolsonaro chegou a entrar no carro para sair do Alvorada, mas resolveu voltar dizendo que queria conversar com o youtuber. O presidente, então, vai em direção a Wilker, tenta pegar o celular e segurá-lo pela gola da blusa e pelo braço.

Na sequência, os seguranças de Bolsonaro tiraram Wilker de perto do presidente. O youtuber permaneceu no local e depois ainda conversou com Bolsonaro sobre os temas das críticas que havia feito ao chefe do Executivo.