Patrimônios de ex-deputado, namorado de influenciadora e primo de Gladson ultrapassam os R$ 100 milhões

Com o início da campanha eleitoral nas ruas, 526 candidatos aos cargos de governador, vice, senador, suplentes, deputados estaduais e federais no Acre estão autorizados a pedir voto visando as eleições do 1º turno no próximo dia 2 de outubro. Dezenas de candidatos concorrem à reeleição e centenas tentam se eleger pela primeira vez. Muitos desses candidatos declaram junto ao Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 249, não ter nenhum bem ou patrimônio em seu nome. Já 277, informaram ter terras, casas, carros, dinheiro no banco, aplicações, mas a diferença de valores informados entre candidatos mostra que o poder econômico é um fator que pode influenciar numa eleição.

O ac24horas fez um levantamento detalhado e exclusivo junto ao DivulgaCand, sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que mostra os dados dos candidatos, movimentação financeira e também as declarações de bens. Neste estudo a reportagem buscou aferir quem seriam os candidatos mais ricos deste pleito em 2022 e chegou a nomes consagrados na política como também a novatos.

Nome já consagrado na política do Acre, o ex-deputado federal Sérgio Barros, é candidato a deputado federal pelo PSDB e tem como profissão ser engenheiro. Aos 70 anos, Barros é o candidato com o maior valor declarado: R$ 63,5 milhões, a maioria dele divididos em terras, fazendas e gado.

Já na segunda posição, surge o advogado e pecuarista Zé Lopes Junior, de 40 anos, com uma fortuna declarada de R$ 30,4 milhões. Valor esse dividido em terras, apartamentos, casas, carros e aplicações bancárias. Recentemente ele ficou conhecido por ser namorado da influenciadora digital Sofia Brunetta. Lopes disputa o cargo de deputado estadual pelo PL.

Na terceira posição surge o nome do empreiteiro Orleilson Cameli, mais conhecido Zico, responsável por tocar grande parte das obras nos governos de seu primo, o governador Gladson Cameli. Aos 47 anos, Zico disputa o cargo de deputado federal pelo PDT e tem a fortuna declarada em R$ R$ 9,2 milhões.

Na quarta posição, aparece o médico oftalmologista Eduardo Veloso, que atualmente ocupa o cargo de senador no lugar de Márcio Bittar que pediu licença do cargo. Aos 46 anos, Veloso é candidato a deputado federal pelo União Brasil e declarou ter R$ 8,7 milhões em patrimônio.

O governador Gladson Cameli, candidato à reeleição pelo Progressistas, é considerado pelo TSE o quinto candidato mais rico nestas eleições com patrimônio de R$ 5,1 milhões. Na sexta posição aparece o candidato a suplente de senador, o ex-deputado César Messias com R$ 4,6 milhões.

Os empresários Pedro Dayane, ex-dono do Supermercado Dayane, e José Adriano, presidente licenciado da Federação das Indústrias, aparecem na sétima e oitava colocações ao terem declarações ao TSE serem detentores de R$ 4,5 milhões e R$ 4,4 milhões, respectivamente.

Os candidatos ao governo Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) aparecem na nona e décima posição entre os mais ricos. Petecão declarou ter R$ 3,7 milhões e Viana R$ 3,6 milhões.

O ac24horas apurou que pelo menos 50 candidatos, dos 526, declararam ter patrimônio superior a R$ 1 milhão.

Confira a lista completa dos mais ricos: