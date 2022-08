Basa tem lucro de R$ 439,2 milhões, 45,1% maior se comparado ao 1º semestre de 2021

O Banco da Amazônia registrou, no primeiro semestre de 2022, um lucro líquido de R$ 439,2 milhões, o que representa o crescimento significativo de 45,1%, comparado ao primeiro semestre de 2021, desses R$ 1,1 bilhão foi investido em apoio às micro e pequenas empresas.

O crescimento decorreu por conta do incremento de 65,9% no Resultado Operacional que foi de 725,1 milhões neste semestre, impactado, principalmente, pela elevação do resultado de intermediação financeira (operações de crédito e carteira TVM), pela expansão da carteira de crédito que elevou as receitas do del credere do FNO, com R$ 8,3 bilhões de contratações.

O diretor de Relações com Investidores e de Controle e Risco do Banco da Amazônia, Fábio Maeda, comentou sobre as projeções dos rendimentos obtidos. “O lucro vem em linha com a expectativa da administração e é decorrente, principalmente, do forte crescimento do resultado operacional do Banco, com alto volume de contratação e liberação de operações e com crescimento de saldo da carteira que chegou a R$ 42,3 bilhões em junho. Ao mesmo tempo, mantivemos a qualidade da carteira de crédito, com baixo nível de inadimplência e alto controle de despesas de provisão e de despesas administrativas”.

A carteira de crédito ativa da Instituição cresceu 21,4% com saldo de R$ 42,3 bilhões, contra R$ 34,8 bilhões em referência ao mesmo período do ano passado, o agronegócio foi outro fator que realizou R$ 7 bilhões em contratações, um crescimento de 73,9% com relação ao 1º semestre de 2021, as linhas de crédito verde atingiram a marca de R$ 6,2 bilhões em contratações no setor.

Destaca-se ainda a aplicação recorde de R$ 10,3 bilhões no Plano Safra 2021/2022 investidos na região amazônica.

Para o presidente, Valdecir Tose, o resultado alcançado demonstra o compromisso de todos para com o Banco da Amazônia. “Esses números representam o grande esforço da Instituição. Todos que vestem a camisa, acreditam e fazem seu melhor diariamente, honrando nosso sobrenome e cumprindo esta grande Missão de desenvolver a Amazônia de forma sustentável com crédito e soluções eficazes”, disse.

Para mais informações sobre o resultado do 1S22, clique aqui.