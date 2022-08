Saúde descarta varíola dos macacos em francesa que mora no Acre

A francesa de nome Blandine, de 54 anos, que esteve internada no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com suspeita de varíola dos macacos, não está com a doença. O exame feito no Fundação Ezequiel Dias – Funed, em Minas Gerais, deu negativo para Monkeypox.

O caso foi notificado no dia 29 de julho e foi acompanhado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs da Regional do Juruá, juntamente à Vigilância Epidemiológica do município depois que ela buscou o serviço de saúde com sintomas da doença no dia 27. A estrangeira mora na zona rural de Cruzeiro do Sul há 4 meses e a possibilidade dela estar com a doença preocupou milhares de pessoas que participaram do Festival indígena Atsá, em Mâncio Lima, onde ela esteve nos 4 dias da festa da caiçuma.

Outros casos no Acre

Segundo a secretaria Estadual de Saúde do estado, o Acre segue com um caso positivo de varíola dos macacos em Rio Branco, cujo paciente já está de alta médica, e cinco casos suspeitos aguardando resultado na capital.