Poste de energia cai em cima de carro do filho do Roberto Duarte e deixa 5 feridos em Rio Branco

“NÃO vamos arredar um milímetro da candidatura do Beirute ao Senado, compromisso é para ser cumprido”. A afirmação é do presidente do PSDB, Correinha, que se sente descompromissado de fazer uma parceria para apoiar uma candidatura a senador de outro partido.

“Havia um compromisso formal com o governador Gladson que o PSDB iria indicar o nome do primeiro suplente do candidato oficial a senador do seu grupo; mas como quem indicou foi o PDT, vamos de Carlos Beirute (PSDB) para o Senado”, garantiu ontem Correinha ao BLOG. Ontem, foi feito pedido de registro da candidatura do Beirute junto à justiça eleitoral.

Correinha lamentou ainda ao BLOG a fidelidade do PSDB não estar sendo levada em conta: “Onde estava o PDT, em 2018? Com o Emylson Farias de vice na chapa do PT. E, o PSDB estava na chapa do Gladson. A lealdade não é levada em conta? Temos chapas para deputado estadual e federal, e vamos todos para a campanha do Beirute. Não tem essa conversa do PSDB fazer um gesto, como estão propondo emissários do governo. Quem falta fazer gesto é quem deu ao PDT a primeira suplência do Ney Amorim”, avisou um resoluto Correinha.

DUPLA DA ANTIGA

A DUPLA de marqueteiros Gilberto Braga e David Sento-Sé, que fez as campanhas políticas do PT nos últimos 20 anos, volta à cena nesta eleição. Gilberto fará a campanha do Jorge Viana (PT) e da Nazaré Araújo (PT); e Davi, a dos candidatos majoritários do PT-PCdoB-PV.

DIA DA LARGADA

Nesta terça-feira, começa oficialmente a campanha política, com os candidatos colocando as suas estruturas nas ruas. No final do mês já teremos 15 dias de campanha, e as pesquisas que virão no início de setembro darão o primeiro panorama do cenário do Governo e Senado. Pesquisa antes disso é brincadeira.

A POLÍTICA NÃO É PARA AMADOR

QUEM sai na frente de uma campanha gastando sem um planejamento financeiro, pode morrer na seca, na reta final. É, exatamente, nos últimos 20 dias, que as eleições começam a se decidir. É quando entram os candidatos profissionais a deputado, com o rolo-compressor da grana alta e amassam os amadores. Sempre foi assim.

COMO VAI FICAR ESTE BOLO?

O PROS retirou a sua candidatura a presidente e vai apoiar o Lula. A saber como fica o quadro local, onde o PROS é adversário do PT; com a candidatura da Vanda Milani (PROS) ao Senado, que apoia para o governo o senador Sérgio Petecão (PSD). Além de que, é bolsonarista ferrenha. E, o PT tem o Jorge Viana de candidato a governador. Como vai ficar este bolo?

DUAS CANDIDATURAS COM BASE

O MDB, como partido, vai descarregar os seus votos na região do Alto Acre na candidatura do deputado federal Flaviano Melo (MDB), que busca a reeleição. O MDB do Juruá vai se concentrar na reeleição da deputada federal Jéssica Sales (MDB). São os dois nomes da chapa para a Câmara Federal do partido, com bases políticas sólidas.

SUPEROU A REJEIÇÃO

O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), ao acompanhar ontem ao TRE-AC para registros de chapas do partido a Mara Rocha (MDB), Fernando Zamora (PRTB) e Márcia Bittar (PL), mostrou que divergências na convenção sobre a Márcia foram superadas. Flaviano sempre foi partidário.

OLHOS VOLTADOS

QUEM será o candidato a governador a ser apoiado pelo deputado Jenilson Leite (PSB), que disputa o Senado? Os partidos que têm candidatos a governador, também, estão com o espaço para o Senado ocupado. Situação difícil para o Jenilson fazer uma opção neste cenário.

CANDIDATURA SOLTEIRA

DEPOIS do PT ter lhe abandonado, não resta muito ao deputado Jenilson Leite (PSB), ao não ser ele continuar com a sua candidatura a senador solteira.

JOGAR NO ZEN

A CÚPULA do PT, com a desistência do Marcus Alexandre (PT) de disputar uma vaga na ALEAC, para ser candidato a vice, a reeleição do deputado Daniel Zen (PT) passou a ser prioridade entre os cardeais do PT.

VANTAGEM DA GRANA

NA CHAPA da federação PT-PV-PCdoB, quem larga na briga pelas vagas para a Câmara Federal, com uma certa vantagem, são os deputados federais Perpétua Almeida (PCdoB) e Léo de Brito (PT), porque cada um deve entrar na parada com 1 milhão de reais do Fundo Eleitoral, para tocar a campanha.

PINCELADA DO VOTO EVANGÉLICO

UM evangélico de uma importante denominação religiosa me explicou ontem, o motivo pelo qual os Pastores não conseguem direcionar o grosso dos votos dos fiéis aos seus candidatos: “A maioria evangélica é composta de pessoas de baixa renda. Na véspera da eleição os candidatos de fora da Igreja chegam com dinheiro e compram os votos. Por isso é que se diz ser o voto evangélico mais quebrado que arroz de terceira”.

JONAS É JV

O DEPUTADO Jonas Lima (PT) será o principal puxador de votos, em Mâncio Lima, do candidato do PT ao governo, Jorge Viana, o que vai contrapor o apoio do irmão e prefeito Isaac Lima (PT), que está com o Gladson.

OU PULAM FORA OU FICAM MAL NA FITA

OS prefeitos Isaac Lima (Mâncio Lima) e Jerry Correia (Assis Brasil), que são dissidentes do PT apoiando a candidatura à reeleição do Gladson Cameli, têm todo direito de fazer a opção. Mas, para não ficarem com o carimbo da “traição política”, deveriam se afastar ou deixar o PT. Ficaria mais lógico e coerente, ora, pois!

EXEMPLO IDEOLÓGICO

O PREFEITO de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), é um exemplo de político que tem ideologia. Não capitulou quando o PT perdeu o poder e se manteve firme, mesmo enfrentando a dificuldade de ser oposição ao atual governo.

RESPEITO, MAS NÃO CONSIGO VER

CONTINUO crendo que, – a campanha pode mudar o panorama – o governador Gladson Cameli (PP) tem hoje lugar cativo no segundo turno. E, também não creio na eleição ser decidida no primeiro turno. O Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), Mara Rocha (MDB) e Márcio Bittar (União Brasil), todos têm comprovada densidade eleitoral. Não serão meros figurantes nesta eleição.

CAMPANHA PROFISSIONAL

PELAS NOTÍCIAS que chegam o Ney Amorim (PODEMOS) está fazendo uma campanha profissional, com adesões importantes, em todos os municípios. Foi incluído no grupo restrito que será ouvido na campanha do Gladson, comandado pelo coordenador da campanha, Rômulo Grandidier. Do grupo, também, deve fazer parte o ex-deputado Luiz Calixto.

FRASE MARCANTE

“A amizade que pode terminar nunca foi verdadeira”. São Jerônimo.