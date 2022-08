Médico afirma que não houve privilégio a condutor de moto que matou idoso em Xapuri

O funcionário público aposentado Sebastião Nunes da Silva, de 68 anos, afirma que irá exigir indenização do estado por danos causados em sua casa, situada no Conjunto Esperança, em Rio Branco. Segundo ele, na noite do dia 6 de agosto, integrantes das forças de segurança teriam invadido seu imóvel em sua ausência, deixando tudo desarrumado e vários móveis e outros objetos danificados.

“Eles até poderiam ter um mandado de busca e apreensão, mas se excederam na missão. Confesso que fiquei revoltado quando cheguei em casa e vi tudo quebrado. Não devo nada à polícia e ninguém me deu satisfação à respeito do que ocorreu. Contratei um advogado e vou em busca de meus direitos”, comentou Nunes.

Policiais Federais, Civil e Militar cumpriam um mandado judicial na casa do idoso. O objetivo era um apartamento do filho do aposentado, que seria localizado no mesmo terreno, no entanto, Sebastião afirma que no local não existe nenhum apartamento.

Era final de semana e Sebastião Nunes estava ausente. Quando retornou, ficou revoltado com a cena que viu. “Eu nunca tive problema com policia, não lembro se algum dia fui numa delegacia. Não entendo o por quê de quebrar tudo. Quero ser indenizado pelos danos causados no meu patrimônio e pelo constrangimento que continuo passando”, concluiu.