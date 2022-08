Gestão da qualidade: um olhar atento ao presente e futuro das organizações

Sócia-proprietária de uma empresa de pequeno porte que atua no segmento decorativo com pedras e mármores há 10 anos na Bahia, a empresária Poliana Souza mira o futuro com um olhar atento para o presente. É que para crescer, ela destaca, é necessário parar, refletir e organizar a “casa”. Poliana deseja que sua empresa seja referência na área em que atua e, para isso, está investindo na gestão de processos organizacionais.

“A organização deve ser, na verdade, uma premissa para qualquer empresa, independentemente do tamanho e de seu objetivo futuro. No meu caso, isso é ainda mais importante porque nós estamos vindo de uma crescente e, se você olha apenas para o crescimento em si e não organiza os processos e a inter-relação em todos os setores, pode estagnar ou até mesmo quebrar”, alerta a proprietária da Granart – Mármores e Granitos que hoje conta com as orientações da consultora da qualidade Nivia Ferreira.

Refletir sobre processos organizacionais é ter uma visão macro de todas as ações a serem tomadas para garantir o controle da qualidade e uma melhor prestação de serviço. Em seus primeiros encontros com os clientes, uma das principais atividades de Nivia é conversar com todos os colaboradores para identificar os gargalos que podem dificultar o alcance das metas planejadas. “É de suma importância que, no primeiro momento, o consultor identifique os entraves organizacionais e trace planos para eliminá-los. Pontos não resolvidos impactam negativamente no negócio”, explica.

Mesmo tendo o conhecimento do curso de Administração e de um MBA de Gerenciamento de Projeto, Poliana sentiu a necessidade do olhar de alguém de fora da sua empresa para identificar os pontos de melhoria. Mas, o conhecimento sobre gestão organizacional não é de agora. Poliana e Nivia trabalharam juntas quando Poliana nem pensava em se tornar empresária. “Ela aprendeu a importância de organizar processos enquanto era funcionária administrativa em uma empresa que prestei consultoria. E olha só: dez anos depois, me procura já como empresária e à frente de um negócio e com tudo para crescer ainda mais”, explica.

A atuação profissional de quem foca na gestão de processo organizacional também se estende para a orientação de como as empresas podem conquistar as certificações de qualidade ISO e outras diversas normas.

Para Pedro Felzemburg Neto, da Converge, empresa que atua no segmento de manutenção de componentes industriais, as ferramentas de gestão inseridas pela consultoria em processos organizacionais fizeram com que ele enxergasse o seu negócio de uma forma mais profissional, visão necessária para buscar as certificações de qualidade que almejava para sua empresa. “A consultoria foi uma experiência que me fez enxergar com mais força o passo a passo que precisa ser utilizado para garantir o processo de certificação”, destaca. “E na medida em que você arruma a casa e estabelece procedimentos, você cria disciplina para visualizar seus erros e melhorá-los, além de ter a qualidade como cartão de visita”, acrescenta Pedro.

Entenda o que é gestão de processo organizacional

Esse tipo de serviço tem como uma das propostas identificar uma ferramenta de gestão que se encaixe no tipo de serviço que determinada empresa oferece. Uma das principais preocupações de um empresário, ao perceber que seu negócio está crescendo, é aumentar a equipe, mas nem sempre o sucesso está ligado apenas à quantidade de colaboradores. “Mas, sim, em como o empresário gere tudo que acontece dentro da sua empresa – até mesmo se os colaboradores desenvolvem bem suas atividades”, destaca Nivia.

Com o trabalho de consultoria, por exemplo, é possível ter uma visão mais clara de todas as atividades e de como elas estão sendo desempenhadas, podendo o gestor saber quais funções estão sendo realizadas e por quem. Outros ganhos com a gestão são os alinhamentos com os objetivos da empresa, acompanhamento mais realista e periódico das métricas de desempenho e o estabelecimento de ferramentas de gestão mais assertivas.

A gestão de processo organizacional vai atuar mapeando, modelando, automatizando e otimizando os mais diversos processos de uma organização. “A gestão de processos de uma empresa deve ser gerida de forma estratégica e eficiente. A grande vantagem observada na gestão de processos é, justamente, o fato de que ela permite uma grande integração entre todas as áreas da empresa, operando de forma ampla, fluida e otimizada”, reforça Nívia.

De olho no mercado de trabalho

Qualquer empresa, independentemente do porte, pode contar com as orientações de uma pessoa especialista em gestão de processo organizacional. Ter visão sistêmica e pensar em soluções interrelacionadas é crucial para o profissional que pretende atuar com foco na qualidade. Mercado para atuar é que não falta; basta a profissionalização.

E para quem deseja se profissionalizar na área, há diferentes cursos – como uma pós-graduação, curso tecnológico ou um MBA – que podem ampliar a atuação de profissionais de diversos segmentos na prestação de serviços como consultores de qualidade. Nivia, por exemplo, começou na área de saúde, mas atualmente seu campo de trabalho é na organização de processos, preparo para a certificação de qualidade e demais normas, para que empresas de diversas áreas possam ser qualificadas para atuarem e conquistarem mais o mercado. Além de cursos no exterior, ela possui um MBA na área pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A plataforma educacional Educa Mais Brasil oferta bolsas de estudo para quem deseja se especializar em Gestão da Qualidade. As bolsas variam de 40 a 70% de descontos e cobrem parte da mensalidade até o final do curso. Há ainda vagas para a Gestão de Processos Gerenciais. Processos Gerenciais é um campo de estudos multidisciplinar, que se utiliza de conhecimentos das áreas de humanas e exatas para tratar de assuntos relacionados à administração e gestão de empresas e negócios. Para conferir esses e outros cursos, acesse a aba Cursos e Faculdades no site do Educa e confira as inúmeras opções de bolsas disponíveis.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil