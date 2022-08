Quem o eleitor bolsonarista vai escolher como candidato ao governo?

As pesquisas feitas até agora apontam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com boa vantagem no Acre. Há uma disputa para ver qual o candidato poderá angariar mais votos oriundos do eleitor bolsonarista, muito embora seja difícil colar a imagem em um único nome no prestígio do presidente. Portanto, este é o maior desafio posto ao governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), ao senador Márcio Bittar (União Brasil) e Mara Rocha (MDB).

O PROGRESSISTA é aliado de primeira hora do presidente e compõe a sua base formando o centrão. Portanto, o chefe da Casa Civil da presidência, Ciro Nogueira, quer Bolsonaro como cabo eleitoral de governador Gladson Cameli. O senador Márcio Bittar, apesar de ser candidato a governador pelo União Brasil, é bolsonarista de carteirinha, relator do Orçamento, amigo de Flávio Bolsonaro e o homem do presidente no Acre.

Acontece que a candidatura de Márcio ao governo é para inglês ver. Márcia Bittar disputa o Senado ao lado da candidata do MDB ao governo, Mara Rocha, bolsonarista de acompanhar o presidente no embate com o STF. Portanto, Márcio e Mara estão ligados umbilicalmente no mesmo campo ideológico e farão de tudo para que o eleitor bolsonarista acompanhe Márcia e Mara. Mesmo assim, Gladson tem grande simpatia desse eleitorado. Bom, nesse jogo, como fica Simone Tebet, candidata do MDB a presidente? Não fica!

“Quero a delícia de sentir as coisas mais simples”. (Manoel Bandeira)

. Não duvidem dos candidatos que ficaram mais pobres, segundo suas declarações ao TSE; com exceção dos bilionários que enriqueceram ainda mais com a pandemia, os demais empobreceram.

. A inflação cria uma falsa sensação de riqueza em alguns setores.

. Cerca de 75% da população do Acre está endividada, já pensou num trem desses?

. Porém, com a liberação dos recursos para a campanha, centenas de cabos eleitorais e eleitores movimentam as lojas de eletrodomésticos e construção civil.

. Bares, restaurantes, supermercados também!

. No dia dois de outubro, às 15h, a torneira fecha!

. Quem ganhou seu dinheiro, ganhou; quem não ganhou só vai ganhar nas eleições de 2022.

. Nem é tão longe assim!

. Com o início da campanha eleitoral é natural que o número de sessões na Assembleia e Câmara diminuam.

. Pelo visto (e ouvido) o doutor Rueda será o deputado federal mais votado do Acre.

. Quem vai para o segundo turno?

. Jorge Viana, Mara Rocha ou Petecão?

. Imaginar que Gladson Cameli não estaria em um segundo turno é enganar-se a si mesmo pela angústia de vê-lo perder.

. O PT trabalha com a ideia de disputar com Gladson em função de pesquisas.

. Quem viu Marcus Alexandre no Mercado Elias Mansour e adjacências vê o estrago que ele pode fazer no roçado dos adversários aqui na capital.

. Os vices são:

. Mailza (Gladson), João Tota Filho (Petecão), Fernando Zamora (Mara Rocha), Marcus Alexandre (Jorge Viana).

. Qual a unidade de avaliação de um político, além do caráter?

. O trabalho!

. Bom dia!