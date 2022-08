Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre no primeiro dia de campanha

Nesta terça-feira, 16, inicia oficialmente o período de campanha para as eleições 2022. Os candidatos ao governo do Acre vão às ruas em busca de conquistar seus eleitores.

As coligações e partidos políticos programaram estratégias e roteiros que envolvem desde a participação em eventos, visitas ao interior, gravação de vídeos, entre outras ações.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, sete candidaturas foram registradas para concorrer ao cargo de governador no estado acreano.

Acompanhe a agenda dos candidatos:

David Hall (AGIR)

– 08h às 11h: Reuniões de campanha nos bairros Sobral, Conjunto Bela Vista e Jardim Alah;

– 13h às 15h: Entrevista na TV Gazeta com um representante do AGIR;

– 16h às 17h30: Live transmitida via Instagram no Centro da cidade para falar sobre projetos e concepções de Governo;

– 19h às 22h: Campanha nos bairros Quinze, Aeroporto Velho e Avenida Ceará.

Gladson Cameli (PP)

O governador e candidato a reeleição pelo Progressistas, está no município de Cruzeiro do sul para participação do Novenário de Nossa Senhora da Glória e tem a previsão de retorno à capital apenas na quinta-feira, 18, onde irá em um caminhada na Baixa da Sobral.

A coordenação da campanha irá realizar gravações de vídeos às 10h e discutirão ações administrativas, às 15h.

Jorge Viana (PT)

O candidato ao governo pelo Partido dos Trabalhadores, está em São Paulo, em agenda com o ex-presidente Lula.

Sua equipe e coordenação prepara uma mobilização nos 22 municípios do Acre, com reuniões, encontros, adesivação e bandeiraços ao longo do dia.

Em Rio Branco, seis pontos serão ocupados, liderados pelo candidato a vice-governador, Marcus Alexandre e pela candidata ao Senado, Nazareth Araújo, em Cruzeiro do Sul.

Mara Rocha (MDB)

– 08h: Realização da Caminhada da Esperança, no Calçadão da Benjamin Constant, em Rio Branco;

– 14h: Gravação do Programa Eleitoral;

– 19h: Reunião com apoiadores, no bairro Bosque.

Márcio Bittar (UNIÃO)

O candidato programa o dia para realizar reuniões com lideranças políticas do Estado.

Sérgio Petecão (PSD)

– 07h: Café da manhã com apoiadores;

– 08h: Mobilização para inauguração do Comitê, reunião com pescadores de Cruzeiro do Sul;

– 12h: Almoço no município de Cruzeiro do Sul;

– 16h: Inauguração do Comitê Com a Força do Povo, em Mâncio Lima;

– 19h: Inauguração do Comitê da coligação Com a Força do Povo, em Cruzeiro do Sul e lançamento da candidatura majoritária.

Professor Nilson (PSOL)

– 10h: Participação no Encontro da Engenharia, Agronomia e Geociências Acreana, junto com outros candidatos ao Governo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre (CREA – AC).