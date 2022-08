Criador da bandeira de Xapuri morre em Rondonópolis, no Mato Grosso

Vídeo divulgado na internet nesta segunda-feira (15) mostra uma grande movimentação de pescadores em pequenas canoas no município de Boca do Acre, onde o Rio Acre desemboca no Rio Purus, local que anualmente é cenário do fenômeno da piracema do mandi.

A piracema, que é a subida instintiva dos peixes para as cabeceiras dos rios com o fim de se reproduzir, leva centenas de pescadores às águas da região com o intuito de capturar a maior quantidade possível de pescado.

O fenômeno acontece nos meses de junho e julho, mas em agosto ainda é possível testemunhar esse momento que faz parte da tradição e cultura locais, onde o mandi é uma espécie altamente apreciada e de valor econômico.

A passagem da piracema de mandi por Boca do Acre é prenúncio bom para outras cidade acima, tanto do Rio Acre, que passa por Porto Acre, Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, como de outros rios acreanos, como o Iaco, que também é afluente do Purus e que banha o município de Sena Madureira, onde a espécie também é muito festejada.

Veja o vídeo: