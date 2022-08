A história de Vinícius, o menino que precisa de sua ajuda

A história da semana do videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, é de superação. O vídeo mostra a luta do garoto Vinícius, de 11 anos, para ter uma vida relativamente saudável, mesmo tendo que conviver com uma Hidrocefalia severa.

A mãe do garoto, Edvania Fontenele, que para manter o tratamento do filho em dia, já vendeu parte dos bens, faz um apelo dramático por ajuda, tendo em vista que uma parte do tratamento do filho é feito no Paraná, e o deslocamento só pode ser feito via terrestre, por recomendação médica.

ASSISTA O VÍDEO: