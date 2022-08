Previsão aponta tempo quente e ensolarado neste sábado no Acre

O filme de ficção Noites Alienígenas que foi produzido no Acre e aborda a vida na Amazônia urbana terá sua première nacional na Mostra Competitiva do Festival de Gramado, com sessão neste domingo, 14. Com produção da Saci Filmes e com distribuição da Vitrine Filme, a pelicula traz no elenco Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino, Gleici Damasceno, entre outros.

Dirigido por Sérgio de Carvalho, com parceria de Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, o filme parte de seu livro homônimo, de 2011. Ele retrata o lado urbano de Rio Branco, por meio de uma história de personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região.

“Aquela periferia de Rio Branco já era completamente diferente porque, nesse meio tempo, chegaram as facções do Sudeste do Brasil e a realidade se transformou completamente. O Acre hoje é muito mais violento. A gente começou a viver situações que só nas cidades grandes a gente via, como no Rio e São Paulo”, explica o cineasta.

O diretor também destaca que sua ficção de estreia aborda questões contemporâneas, especialmente aquelas ligadas à Amazônia urbana, da qual se fala pouco, especialmente no cinema. “O filme fala de um Brasil bélico, de um Brasil que se arma, de um Brasil que cada vez mais se torna violento e violência de todos, em todos os sentidos. A violência contra a juventude e a violência contra indígenas”.

Ao contar a história de um menino que se recusa a matar, Sérgio explora um Brasil em transformação. “O filme, de certa maneira reflete esse momento que vivemos. E também trata das questões de identidade, que o Brasil vive hoje, de reafirmação de suas culturas originárias, de seus povos tradicionais. Fala também de uma juventude que está aí nas periferias, sendo resistência a tanta coisa e vítima de tanta coisa ao mesmo tempo, pontua Carvalho ”

Fazer a primeira sessão do filme no país em Gramado é para Sérgio uma honra e uma responsabilidade em representar o estado no Festival. Nascido no Rio, o cineasta está radicado no Acre há quase 20 anos. “É esse marco no audiovisual do estado do Acre, e com a certeza, também, de que ele só está acontecendo por conta de políticas públicas pensadas para descentralização do audiovisual, que possibilitaram que o Norte, a Amazônia, produzisse cada vez mais”, concluiu

Sinopse

Noites Alienígenas aborda o confronto entre cidade e floresta. Onde as duas se encontram, se confundem e se distanciam. Com um toque de realismo mágico ao abordar o universo da cultura periférica de Rio Branco, cidade amazônica. O filme fala de resistência, esperança e juventude.