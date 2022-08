PM comemora aniversário nos 26 anos do Bope no Acre

A deputada federal Jéssica Sales (MDB), candidata à reeleição, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 12, para comemorar sua última sessão de radioterapia contra o câncer de mama – diagnosticado no fim do ano passado.

Visivelmente feliz, Sales disse que o fim do tratamento servirá para ela continuar lutando pelo povo acreano. “Venci o câncer. O meu sentimento é de gratidão. Eu vou lutar com unhas e dentes, com muita energia para dar o melhor ao meu estado”, declarou.

O tratamento padrão para o câncer de mama após uma cirurgia conservadora consiste em 25 ou 30 frações diárias de radioterapia. Em algumas situações, hoje é totalmente estabelecido fazer esse tratamento em 15 ou 16 frações diárias – é a chamada radioterapia hipofracionada.