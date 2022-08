Deputado Jenilson Leite declara ter apenas R$ 367 mil em bens

A Justiça Eleitoral recebeu de Nazaré Araújo (PT), procuradora do Estado aposentada e ex-vice-governadora do Acre, pedido de registro de candidatura ao Senado pela Federação Brasil da Esperança, que reúne, além do PT, o PV e o PCdoB. Ela declarou ao Tribunal Superior Eleitoral possuir nove bens que somam R$ 3.528.621,02. O mais valioso, de R$ 1.674.905,46, é uma das três casas que diz ser proprietária. Nazaré possui ainda quatro apartamentos, um consórcio não contemplado e um veículo automotor.

Candidata a deputada estadual em 2010, Nazaré declarou à época possuir R$ 498.837,45. Já em 2014, quando elegeu-se vice-governadora, os bens eram mais que o dobro de quatro anos antes: R$ 1.061.344,52.

Em 2018, quando candidatou-se a suplente de senador na chapa de Jorge Viana que não conseguiu a eleição, Nazaré informou possuir R$ 3.925.210,30, valor menor que o atual. No entanto, comparando com 2010, o patrimônio atual é ao menos oito vezes maior que na 1ª campanha.

Sua candidatura tem dois suplentes: Sibá Machado, do PT, e Tião Bruzugu, do PV. Nascida no Rio de Janeiro, Nazaré é filha de José Augusto Araújo, ex-governador do Acre.