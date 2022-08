Exposição, festival, show e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe:

– Exposição Aquarela

No Via Verde Shopping está sendo realizado a exposição “Aquarela” do artista acreano, Ueliton Santana. A mostra revela traços das belezas naturais da região amazônica do Brasil e de outros países da América do Sul.

O público pode visitar as obras no Espaço Cultural do shopping, que fica em frente a loja Marisa, até o dia 31 de agosto.

– Especial Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers

Neste sábado, no Studio Beer, tem especial duplo de Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers, com as bandas Acreanas Marlton e Kronus animando a noite com muito Rock.

– Festival Gift de Músicas Acreanas

Valorizando a cultura e artistas locais, o ‘Festival Gift de Músicas Acreanas’, reúne neste sábado, 13, às 16h, na Usina de Arte João Donato, diversos cantores e compositores, trazendo o melhor da música do cenário atual.

Além de palco aberto para quem deseja mostrar seu talento, o evento conta com apresentações de Ana Kássia, Cássia Arruda, Dito Bruzugu, Duda Modesto, Gigliane Oliveira e Pedro Arco.

– Sabadão República

No sabadão da República Gourmet, neste dia 13, o cantor Diego Ferreira abre a noite com muito sertanejo, em seguida o grupo Doce Amizade anima a galera. Tudo isso com promoção de cerveja até às 21h.

– Show Zezo

Em comemoração ao Dia dos Pais, no próximo domingo, 14, o cantor nordestino Zezo irá se apresenta na arena de shows Amilton Brito, localizada na Expoacre, dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

– Recanto FoodBeer

Sexta, sábado e domingo o Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. O “Baile dos Los Padres”, “Terceiro Tempo do Orjia” e a “Sofrência Sertaneja” animam a galera durante os 3 dias consecutivos.