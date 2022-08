Apostar no Lula ou no Bolsonaro para chegar ao Palácio, é uma aposta no vazio

A ESQUERDA aposta numa vitória do Lula no primeiro turno; e em segunda hipótese, o Lula chegar bem na frente do Bolsonaro no segundo turno, para alavancar a candidatura ao governo do Jorge Viana (PT). Os candidatos ao governo do campo conservador, como o senador Márcio Bittar (União Brasil), Mara Rocha (MDB) e Gladson Cameli (PP) apostam na vitória de Bolsonaro, em que devem colar as suas candidaturas. Também acreditando na transferência de votos.

O senador Sérgio Petecão (PSD) optou por liberar os seus candidatos a votar e apoiar quem bem entender para presidente. É apostar no vazio se pensar que colar no Lula ou no Bolsonaro, é certeza de eleição para o Palácio Rio Branco.

Aqui, no estado, ainda é uma eleição paroquial. O PT já perdeu eleições para a PMRB com o Lula no auge da popularidade. E, no auge do Bolsonaro, em 2018, o seu candidato a governador foi derrotado com uma votação pífia.

O eleitor acreano costuma votar descolado do panorama nacional. Este continua sendo o enredo do samba nas eleições para o governo do Acre.

TODOS CONTRA O GLADSON? NEM TANTO!

NÃO É MATEMÁTICO se dizer que todos os candidatos ao governo da oposição estarão unidos contra o governador Gladson Cameli, caso este chegue no segundo turno. Todos têm algo em comum, querer impedir um novo mandato do Cameli. Mas, isso será capaz de superar as diferenças ideológicas? É a pergunta que fica para ser respondida na campanha. O único ponto claro é o de que a eleição vai ao segundo turno.

SEM UM FAVORITO

UMA das mais experientes lideranças políticas do Acre, a quem sempre escuto, fez ontem numa conversa, a observação: “Não tem favorito na disputa do Senado”.

OUTRA OBSERVAÇÃO

A OUTRA observação é que, também, não existe ainda uma luz sobre qual candidato ao governo pela oposição, vai para o segundo turno com governador Gladson.

QUANDO SETEMBRO VIER

AS pesquisas que vão dar a primeira luz sobre que candidatos vão polarizar nas disputas do Senado e Governo, serão as da primeira quinzena de setembro. Pesquisa antes disso, não pega o clima da campanha.

VOZ NO PARLAMENTO

O ex-presidente da FIEAC, José Adriano (PP), busca aglutinar em torno da sua candidatura a deputado federal as lideranças empresariais, com a mensagem que a categoria tem de ter voz no parlamento federal.

NÃO ESPERA ACONTECER

CANDIDATO que espera pelo poder para se eleger, é um caminho para o porto da balsa. O que elege o candidato, é o trabalho pessoal a ser feito durante a campanha. Como na música de Geraldo Vandré – quem sabe\faz a hora

ão espera acontecer…. A política registra uma profusão de casos que candidatos do poder perderam.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

A NOTÍCIA que chega é a de que, o ex-secretário Rômulo Grandidier voltará ao governo para ocupar um cargo de ponta. Se isso ocorrer, ponto para o Gladson, que não conseguiu ainda montar uma boa coordenação política.

MUITO BEM ARTICULADO

NÃO tirem o Israel Milani de tempo na disputa de um mandato de deputado federal, dentro da chapa do REPUBLICANOS, se articulou em todos os municípios. Pesa ao seu favor, ser desenvolto no contato pessoal.

O TEMPO É O ADVERSÁRIO

SUA QUALIFICAÇÃO para ser senadora, é indiscutível. O grande desafio da candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT), é de se tornar conhecida do eleitor em todo estado numa campanha de tiro curto, de apenas 45 dias.

ATO MARCANTE

VAI ficar como o mais marcante dessa campanha presidencial, o ato de ontem da leitura da Carta da Democracia, na defesa do estado de direito e contra o golpismo. Não há mais clima para volta da ditadura.

COMPARÁVEL AO “DIRETAS, JÁ”!

NÃO SE VIA um ato deste significado, reunindo as cabeças pensantes do país num mesmo lado, de pensamentos políticos diferentes, desde o movimento pelas “Diretas, Já”! Foi um recado aos que atentam contra o direito fundamental do regime democrático.

ERRO DE AMADOR

SER O CANDIDATO de quem governa não quer dizer, absolutamente, nada. Quando o eleitor resolve dar o seu vota num candidato, não olha quem está lhe apoiando. Vota na empatia. É um erro amador pensar o contrário. Você vota no candidato, e não no apoiador.

CAIU DO TELHADO

NÃO encontro nem uma cabeça lúcida da política que ainda acredite que, esta eleição para o governo acaba no primeiro turno. As entradas do senador Márcio Bittar (União Brasil) e do ex-senador Jorge Viana (PT) fez cair do telhado o cenário de não se ter o segundo turno.

MÉDIA PARA ELEGER

COM o grande número de candidatos a senador, muitos com densidade eleitoral, a previsão que experts em votação fazem; é a de que, quem tiver 130 mil votos garantirá a vaga. São oito candidatos: Alan Rick (União Brasil), Nazaré Araújo (PT), Dimas Sandas (AGIR), Jenilson Leite (PSB), Márcia Bittar (PL), Vanda Milani (PROS), Ney Amorim (PODEMOS) e Sanderson Moura (PSOL). Não há como apontar agora um favorito.

CAMPANHA ORGANIZADA

O senador Petecão (PSD), candidato ao governo, está com boa parte da sua publicidade no horário eleitoral gravada, pronta para ser jogada no ar. Isso lhe deixa mais livre para fazer a campanha do corpo a corpo.

APOSTANDO NAS PESQUISAS

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil) aposta em continuar bem nas pesquisas, para sedimentar a sua candidatura ao Senado. Fora de cogitação, ele desistir.

ESCLARECENDO O QUADRO

QUEM conhece bem o reduto de Tarauacá, disse ontem à coluna que o candidato ao Senado, Jenilson Leite (PSB), não vai correr tão solto no município, como se propala. Citou que a prefeita Néia (PDT) apoia a Márcia Bittar (PL); o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PODEMOS) ao Ney Amorim (PODEMOS); e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), a Nazaré Araújo (PT). Todos eles, com boa base eleitoral em Tarauacá.

CAMPANHA PECULIAR

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB) sempre faz uma campanha peculiar, sem forte aparato publicitário, mas quando as urnas abrem sempre aparece reeleito. O Flaviano tem um eleitorado que é muito cativo.

FRASE MARCANTE

“As pessoas tendem a colocar palavras onde faltam ideias”. Goethe.