Apoio de Bocalom a Márcia Bittar irrita o PSD de Petecão

A decisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) de apoiar a candidata ao Senado Márcia Bittar (PL) irritou o PSD do senador Sérgio Petecão. A princípio, a candidata de Bocalom era a senadora Mailza Gomes (PP), que optou por ser vice na chapa do governador Gladson Cameli (PP), sendo Ney Amorim (Podemos) o candidato ao Senado.

Acontece que o prefeito Bocalom apoia o senador Sérgio Petecão que tem em sua chapa para o Senado a deputada federal Vanda Milani (PROS). Porém, Bocalom nunca firmou nenhum compromisso com ela, mas com Márcio e Márcia Bittar sim, especialmente por conta, segundo ele, do apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com um dirigente do PSD, a decisão de Bocalom não agradou aos seus secretários, muito menos a sua base política, já que Márcia traria mais problemas do que benefício eleitoral e político. Acontece que Bocalom discorda totalmente desta visão. Ele acredita, por exemplo, que durante a campanha Márcia vai crescer muito com chances de vencer, já que a disputa para o Senado não tem favoritos. Portanto, fica o dito pelo não dito. Vale destacar que Petecão não emitiu nenhuma opinião sobre a decisão de Bocalom, mas dirigentes do PSD, sim.

“Lealdade ao país, sempre. Lealdade ao governo, quando ele a merecer”. (Mark Twain)

. Comprar votos é uma ciência…

. O maior perigo para a eleição e a democracia não é a urna eletrônica, que em 25 anos de uso se mostrou muito confiável.

. É a compra de votos que acontece em todas as eleições.

. O abuso de poder econômico é prática tão corriqueira que depois do processo a população mesmo sabe e comenta nas ruas:

. “O fulano, o beltrano e sicrano ali se elegeram-se comprando votos”.

. Os engravatados não foram flagrados porque, segundo a sabedoria popular, comprar votos é uma “ciência”, não é para qualquer candidato endinheirado não.

. Porém, com menos ou muito dinheiro muitos se elegem; a democracia tem sua importância e seu valor.

. “Em um lugar em que se mata mulheres, se rouba igrejas e se vandalizam escolas o povo está destinado à pobreza, ignorância, miséria, ruína e violência”. (Eu).

. Os empresários do Acre; micro, pequenos, médios e grandes terão uma bela oportunidade de eleger um deputado federal que os defenda;

. O José Adriano é um deles, entre outros!

. O que não falta são candidatos representantes da educação na área federal e estadual.

. Rosana, Socorro Neri, Leila Galvão, Daniel Zem, professor Minoru Kimpara.

. Só lembrando que pesquisa não elege ninguém, apenas orienta partidos e candidatos.

. Do contrário, Bocalom não seria o prefeito.

. Marcus Alexandre é o vice com status de governador!

. É diferente!

. “Se Deus é por nós, quem será contra nós”? (Paulo, o Apostolo).

. Contra nós, só o diabo e nós mesmos; os outros são sempre “os próximos” a serem amados e não odiados.

. O outro, é o samaritano!

. Esse versículo é muito usado para atacar adversários políticos como se Deus tivesse escolhido um dos lados.

. “Quem conhecerá a mente do Senhor”?

. Bom dia!